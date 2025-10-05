Asegura SEFIPLAN que no habrá subejercicio en el presupuesto actual

octubre 5, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- No habrá subejercicio en el presupuesto 2025, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández, quien dijo que habrá eficiencias y ahorros que permitirán contar con recursos extras para comenzar el próximo año.

En entrevista, reiteró lo dicho por la gobernadora Rocío Nahle García, en el sentido de que se tiene ejercido, en promedio, el 70 por ciento del gasto en todas las dependencias.

“La Gobernadora lleva un monitoreo semanal de cómo se está ejerciendo el gasto y lo informó ella, en promedio llevamos el 70 por ciento del gasto en todas las dependencias. Algunas tienen un poquito más, depende de su naturaleza, algunas un poco menos, las que tienen un poco menos es también producto de su operación”, explicó.

En ese sentido, consideró que el gasto eficiente y el ahorro que se tiene, permitirá contar con recursos extraordinarios para iniciar el ejercicio fiscal del próximo años 2026.

Reyes Hernández dijo que la mandataria se está reuniendo con los responsables de cada dependencia estatal para conformar la propuesta de presupuesto 2026.

“Nos estamos reuniendo con la Gobernadora y ella dará a conocer como será el presupuesto de egresos y la nueva ley de ingresos”, dijo el funcionario responsable del manejo de los recursos estatales.