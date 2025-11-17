Aprueba Cofepris nuevos medicamentos y tratamientos

noviembre 17, 2025

La Cofepris presentó su informe mensual sobre los Avances en la Autorización de Registros Sanitarios y Ensayos Clínicos, donde informó que durante octubre se validaron 292 insumos, entre medicamentos, dispositivos médicos y protocolos de investigación. El reporte subraya que estas aprobaciones forman parte del esfuerzo institucional para fortalecer el acceso a tratamientos innovadores y mejorar la disponibilidad de herramientas clínicas en el país.

Dentro de los medicamentos recientemente autorizados destacan cinco para atención cardiológica, tres dirigidos a padecimientos oncológicos y tres orientados a enfermedades endocrinas. Cada uno responde a necesidades específicas del sistema de salud y se integra al catálogo nacional con la finalidad de ampliar las opciones terapéuticas para la población que requiere atención especializada.

Como parte de la estrategia para impulsar la investigación clínica, la Cofepris dio a conocer nuevos protocolos destinados a evaluar tratamientos para crisis epilépticas en población infantil y adulta con síndrome de Dravet, además de estudios relacionados con lupus, mieloma múltiple y esclerosis múltiple recurrente. Estos proyectos buscan generar evidencia científica que permita introducir terapias más eficaces y seguras para enfermedades de alto impacto.

El informe resalta que la autorización de estos ensayos forma parte del compromiso de la institución con la incorporación de innovación médica en México, así como con el fortalecimiento del sector farmacéutico y académico que participa en el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas.

La actualización también detalla los dispositivos médicos que obtuvieron registro sanitario. Entre ellos se encuentran un mastógrafo, un biómetro óptico, una prótesis parcial de rodilla y un tubo para drenaje urinario. Asimismo, se aprobaron clavos intramedulares, una prueba rápida para detectar el antígeno de superficie de hepatitis B, reactivos para la extracción de ácidos nucleicos y un medidor de glucosa en sangre.

Estos insumos se agregan al inventario autorizado con el propósito de mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica en hospitales y clínicas del país. Con ello, la Cofepris refuerza su papel como autoridad sanitaria encargada de garantizar que los productos disponibles en México cumplan con los estándares necesarios de calidad, seguridad y eficacia.