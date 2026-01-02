Confirma Sheinbaum cambio en COFEPRIS

enero 2, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la sustitución en la dirección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), donde Víctor Hugo Borja fue designado como nuevo titular en reemplazo de Armida Zúñiga Estrada.

En un mensaje a medios, Sheinbaum explicó que la decisión no fue una instrucción suya directa, sino una determinación tomada por David Kershenobich, secretario de Salud, tras evaluar el funcionamiento y los retos que enfrenta el organismo regulador.

“Fue una decisión que tomó el secretario de Salud. COFEPRIS es una institución muy importante, se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos, alimentos, en fin”, señaló la mandataria.

Sheinbaum recordó que la aprobación de productos y servicios relacionados con la salud estuvo durante años terciarizada, lo que derivó en procesos largos y, en algunos casos, opacos.

“Como ustedes saben, durante un periodo muy largo incluso estaba terciarizada su aprobación”, dijo, resaltando que con la llegada de Alejandro Svarch a la COFEPRIS se realizó una revisión profunda enfocada en erradicar la corrupción.

La presidenta agregó que, bajo la gestión de Svarch, se fortalecieron los procesos internos, lo que ha permitido no solo transparencia, sino también la reducción de tiempos de revisión sin comprometer los estándares de seguridad y eficacia.

“Ahora hemos hecho distintos procesos de disminución de tiempos también, porque así como no queremos nada de corrupción, también tiene que ser una institución eficiente, que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo para que haya mayor desarrollo en el país de algunas acciones, medicamentos y otras actividades relacionadas con la salud”, explicó.

Sobre el nombramiento de Borja, Sheinbaum señaló que fue el equipo de salud, encabezado por el secretario, quien concluyó que era necesario un cambio.