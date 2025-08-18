Anuncian protesta en Xalapa por desapariciones forzadas

agosto 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares de desaparecidos protestarán en la ciudad de Xalapa el próximo sábado 30 de agosto durante el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

La concentración será a las 10 de la mañana en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz.

Los colectivos de búsqueda suelen manifestarse en ese sitio para visibilizar sus exigencias y reclamar que se agilicen las investigaciones para dar con el paradero de sus seres queridos.

El objetivo de la manifestación es recordar a quienes no han regresado a casa y exigir a las autoridades un mayor compromiso en las labores de búsqueda.

Recordaron que Veracruz es uno de los estados con mayor número de reportes de desapariciones en el país, lo que hace aún más urgente la acción gubernamental y la atención integral a las víctimas indirectas.

Las personas colocarán fichas de búsqueda, mantas y fotografías de personas desaparecidas, como una manera de hacer visible el rostro y la historia de cada una de ellas.

Los organizadores reiteraron que cada año, en esta fecha, las familias salen a las calles no sólo para protestar, sino también para recordar a la sociedad que la desaparición forzada es un problema vigente.