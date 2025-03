Greenpeace deberá pagar 660 mdd por protestas contra oleoducto 

Un jurado de Dakota del Norte ordenó a la organización ecologista Greenpeace pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET) por su participación en las protestas de 2016-2017 contra el oleoducto Dakota Access.

La sentencia, emitida el 19 de marzo de 2025, incluye cargos como difamación, allanamiento, conspiración civil y privación de acceso a propiedad.

Greenpeace USA fue declarada culpable de todos los cargos, mientras que Greenpeace International y Greenpeace Fund Inc. lo fueron de algunos. La indemnización se distribuirá entre las tres entidades: 404 millones de dólares para la filial estadounidense y 131 millones cada una para las otras dos.

Energy Transfer acusó a Greenpeace de financiar y entrenar manifestantes, difundir información falsa y causar retrasos en la construcción del oleoducto, que transporta el 5% del petróleo diario de Estados Unidos. La empresa argumentó que las acciones de la Organización No Gubernamental excedieron el derecho a la protesta pacífica.

Las protestas contra el oleoducto Dakota Access, lideradas por la tribu sioux de Standing Rock, denunciaron riesgos para el suministro de agua y violaciones de derechos indígenas.

Greenpeace anunció que apelará el veredicto ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte y destacó que la sentencia no detendrá su activismo. Kristin Casper, consejera general de Greenpeace International, afirmó: “La lucha contra las grandes petroleras no termina hoy. Sabemos que la ley y la verdad están de nuestro lado.

La organización también tiene una demanda pendiente contra Energy Transfer en Países Bajos por intimidación.

BIG NEWS: A jury has reached a verdict that Greenpeace entities are liable for over $660 million in damages in our trial against Big Oil company Energy Transfer.



This is far from over. We’re going to appeal. And we’re prepared to fight this all the way to victory. pic.twitter.com/haO9BW4tvT