Esposa de ex primer ministro entre las víctimas de protestas en Nepal

septiembre 9, 2025

Tras la decisión del gobierno de Nepal de bloquear varias redes sociales que no se sujetan regulaciones implementadas en el territorio, las protestas entre los pobladores más jóvenes del país asiático se han intensificado, dejando un saldo de 25 personas muertas, entre ellas la esposa del ex primer ministro Rajyalaxmi Chitrakar.

La situación de tensión en la política interna de la nación colindante con India y China que ocurre desde el 4 de septiembre, cuando el gobierno nepalí ordeno bloquear 26 redes sociales que no se sujetaron a regulaciones del gobierno, entre ellas figuran WhatsApp, Instagram, X, Linkedin y Facebook.

Las protestas han sido protagonizadas por la generación Z, es decir, jóvenes que nacieron entre los años 1997 y 2012, la cual representa el 43% de la población, y es la más propensa al uso de estas plataformas digitales.

Por otro lado, para calmar la situación, el último primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, ha renunciado a su cargo; no obstante, la población continúa con la quema de edificios gubernamentales, como el Parlamento del gobierno, así como complejos residenciales, como es el caso de un esposa de un exministro, Rajyalaxmi Chitrakar, la cual murió por quemaduras producto de las llamas que quemaban su casa en Katmandú.

No obstante, el actuar del gobierno nepalí no ha estado exento de críticas, pues protestantes aseguran que la policía ha usado balas para disparar a manifestantes en la cabeza, el corazón y el estómago. En total, considerando tanto a la facción oficialista como a los manifestantes, las protestas han dejado un saldo de 25 muertos.