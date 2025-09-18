Antorchistas protestan frente a CMAS Xalapa y bloquean avenida Miguel Alemán

septiembre 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa.Integrantes de la organización Antorcha Campesina marcharon del mercado La Rotonda a las oficinas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), donde bloquearon la avenida Miguel Alemán.

Los quejosos exigieron a la directora de CMAS, Ana Iris Ruiz Gómez, que solucione demandas elementales, como la canalización de aguas negras en la colonia Emiliano Zapata; la reparación del drenaje sanitario y banquetas en la colonia Margarita Morán, sección 1; la instalación de tomas de agua y otros temas que están pendientes.

De acuerdo con Fabián Cano García, líder del Frente Popular del Movimiento Antorchista en Xalapa, la gente decidió manifestarse por la falta de soluciones a problemas graves en servicios y obras.

“Realizamos una marcha del mercado de La Rotonda hacia las instalaciones de CMAS, puesto a que llevamos ya muchos años planteando obras y servicios en las comunidades, en las colonias populares, que no se han resuelto”.

El entrevistado consideró que la omisión por parte de CMAS Xalapa ha puesto en riesgo a las familias por presunta negligencia.

“Hemos tenido varias pláticas, muchas pláticas con la directora general, la directora Ana Iris. Sin embargo, no hay voluntad de resolver estos problemas”.

Detalló que una de las problemáticas más graves se ha presentado sobre la calle José Mancisidor, de la colonia Emiliano Zapata, donde el cauce de un riachuelo de aguas negras, por descuido de CMAS, empezó a ocupar más espacio y ocasionó el derrumbe de una casa, pero ahora están en riesgo tres más.

“Dimos aviso, lo único que nos dijeron fue que desalojáramos a los compañeros que ahí habitan. Y pues no hay solución, no hay una propuesta de cómo encauzar el río, el caño que ellos tienen, que CMAS tiene a cielo abierto, que es caño de aguas negras, y está afectando a esos habitantes de la colonia Emiliano Zapata”.

Los quejosos amagaron con seguir manifestándose en próximos días hasta que sean atendidas sus demandas.