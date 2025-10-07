Ante temporal lluvioso, SEV suspende clases en todos los niveles para el día miércoles

octubre 7, 2025

Redacción/Xalapa. Luego de que se pronosticara un temporal lluvioso que afectará a todo el territorio veracruzano, la Secretaría de Educación de Veracruz dio a conocer que, como medida de protección para trabajadores y alumnos, las clases se suspenderían en todos los niveles durante el 8 de octubre del presente año.

Esta medida aplica a los 212 municipios para todos los niveles educativos. En ese sentido, indicaron estar atentos a los avisos de protección civil y a las actualizaciones sobre la reanudación de clases para el día jueves.

Cabe recordar que el temporal de lluvias durante las últimas semanas ha afectado a diversos municipios al incomunicar carreteras y causar inundaciones.