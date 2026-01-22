Ambiente frío y lluvias en Veracruz

enero 22, 2026

Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera aunada al ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. El frente núm. 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste de México, propiciará rachas de viento de hasta 50 km/h en dichas regiones y lluvias aisladas sobre los estados de esa región. El ingreso de humedad favorecido por la interacción del río atmosférico y una circulación ciclónica en altura, en el noroeste del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora, y chubascos en zonas de Chihuahua, Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Sierra Madre Oriental, Mesa Central, incluido el Valle de México.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila al frente frío núm. 30 sobre la frontera norte del país y a los efectos de un río atmosférico en el noroeste de México.

Para más información, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Pronóstico de lluvias para hoy 22 de enero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Olmeca), Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas).



Las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 22 de enero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 22 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 22 de enero de 2026:

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, siendo muy frío con heladas en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 0 a -2 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento del sur y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con heladas en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h en la península, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Sonora y lluvias aisladas en zonas de Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío a muy frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Sinaloa, y templado en sierras de Sonora. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y rachas menores a 30 km/h en zonas de Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, siendo frío con heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas menores a 40 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío con bancos de niebla en sierras de la región, y con heladas en zonas serranas de Oaxaca. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido en la región, llegando a ser caluroso en costas, y templado en sierras de Oaxaca y Chiapas; e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Veracruz (Olmeca) y Tabasco; además de lluvias aisladas en Tamaulipas y en Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas). Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío con bancos de niebla en sierras de la región, muy frío con heladas en la zona montañosa de Veracruz, y cálido en zonas costeras de Tabasco. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en sierras de Tamaulipas y en zonas montañosas de Veracruz. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas, además de rachas menores a 30 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche y Quintana Roo, las cuales podrían originar inundaciones locales y encharcamientos; e intervalos de chubascos en Yucatán. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la península, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Campeche y Yucatán, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente frío en la región, con heladas en zonas altas, muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua, y gélido con heladas en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado a fresco en zonas serranas; intervalos de chubascos en Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado durante el día, sin lluvia en Tlaxcala. Por la mañana, ambiente frío en la mayor parte de la región, con bancos de niebla y heladas en zonas serranas, así como ambiente muy frío con heladas en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; lluvias e intervalos de chubascos en Puebla (Valle Serdán), así como lluvias aisladas en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas menores a 30 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Othón P. Blanco (Arrecifes Xcalak), Q. Roo 19.0; Milpa Alta (Tetelco), Cd. de Méx. 17.0; Ocoyoacac (El Zarco), Edo. Méx., 9.0; Huamantla, Tlax. 7.0; Reynosa (CRAE), Tamps. y Chiapilla (Villa de Chiapilla), Chis. 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Pungarabato (Ciudad Altamirano), Gro. 39.0; Apatzingán, Mich. 36.5; Comondú (Ciudad Constitución), B.C.S. 33.8; Mocorito (San Juan), Sin. 33.7; Acaponeta, Nay. 33.6 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 19.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Temósachic, Chih., -3.8; Súchil (La Michilia), Dgo. -0.7; Amecameca (Altzomoni), Edo. de Méx. – 0.5; Senguio (Mariposa Monarca I), Mich. 1.9; Yécora, Son., 2.1 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 9.2.