Ahued descarta dejar la Segob rumbo a 2027

marzo 21, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, descartó que tenga intención de dejar su cargo para buscar una candidatura, aunque afirmó que estará a disposición de Morena de cara al proceso electoral de 2027.

En entrevista, el funcionario estatal subrayó que actualmente está enfocado en su responsabilidad dentro del Gobierno del Estado, trabajando en coordinación con la gobernadora Rocío Nahle.

“No ando brincando a ningún lado ni tengo interés. Hay que darle la oportunidad al partido de decidir lo que le corresponde”, expresó.

Lo anterior, luego de que en columnas y versiones periodísticas se ha mencionado su nombre como posible aspirante a una diputación, en medio del inicio del ambiente político rumbo a las elecciones.

Ahued Bardahuil consideró que estas especulaciones responden al contexto electoral, aunque se dijo agradecido de ser tomado en cuenta para un posible espacio de representación popular.

“Estamos trabajando con seriedad. Veracruz requiere trabajo y responsabilidad”, insistió.

Asimismo, dejó en claro que su permanencia en el cargo dependerá de la titular del Ejecutivo estatal.

“La única que decide si me quedo o no es la gobernadora, y estamos trabajando con lealtad”, puntualizó.

Cabe recordar que desde 2018, tras sumarse a Morena, Ahued Bardahuil ha ocupado diversos cargos públicos como senador de la República, director general de Aduanas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y alcalde de Xalapa; sin embargo, en estos encargos solicitó licencia antes de concluir sus periodos para asumir nuevas responsabilidades.

De cara a 2027, cuando se renovarán el Congreso federal y el local, señaló que en Morena existen diversos perfiles que pueden encabezar candidaturas, por lo que descartó buscar una posición.

Finalmente, también rechazó versiones sobre posibles cambios en la Secretaría de Gobierno y aseguró que mantiene coordinación con su equipo para atender las responsabilidades de la dependencia.