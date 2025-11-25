Reporta SEGOB 29 bloqueos de transportistas y campesinos en 17 estados del país

noviembre 25, 2025

Sobre los bloqueos y manifestaciones de este lunes, realizados por transportistas y productores, la Secretaría de Gobernación informa:

1.- Se registraron cierres en algunas carreteras de 17 estados del país, generando

afectaciones a la ciudadanía en sus actividades laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad.

2.- En total se reportaron 29 bloqueos, 17 de los cuales fueron en carreteras federales y el resto en estatales. De ellos, 17 fueron cierres totales y el resto parciales, así como tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes.

3.- Reiteramos que no había motivo para llevar a cabo este tipo de acciones, puesto que el Gobierno de México siempre tiene abierta la mesa de atención para escuchar y recibir las demandas sociales.

Durante las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores para atender inquietudes y avanzar en acuerdos.

Además, hace meses se llevan a cabo mesas de trabajo con Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para garantizar la seguridad e integridad de los operadores en carreteras, así como protección de sus rutas y mercancías. Por esa razón sólo se manifestó una agrupación transportista, mientras que el resto de organizaciones, que está en pláticas, se deslindó de las movilizaciones.

4.- El Gobierno de México mantiene su disposición para el diálogo permanente y compromiso para atender las demandas de ambos sectores.