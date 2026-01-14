Pagarán hasta 5 mil pesos por pistolas en programa federal de desarme

enero 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, mantendrá este año la estrategia de canje voluntario de armas de fuego por apoyos económicos, como parte del programa federal “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, cuyo objetivo es reducir los índices de violencia, inseguridad y accidentes en los hogares.

De acuerdo con el tabulador oficial, uno de los incentivos más altos será de 5 mil 380 pesos por pistolas subametralladoras automáticas calibre 9 milímetros y .45, de cualquier marca. También se otorgarán 6 mil 305 pesos por pistolas subametralladoras P90 y 2 mil 600 pesos por pistolas Magnum calibre .44 y .45. En el caso de armas hechizas cortas o armas fantasma, el apoyo económico será de 135 pesos.

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de las personas a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, la Segob recordó que existen restricciones establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, especialmente para aquellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El programa contempla la difusión de información sobre los riesgos que implica la posesión y manipulación de armas de fuego, así como la promoción de una cultura de paz, con el fin de prevenir lesiones, muertes accidentales, homicidios, feminicidios y otros hechos violentos.

Las jornadas de desarme serán organizadas y ejecutadas exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la participación de gobiernos estatales, ayuntamientos y alcaldías, en el ámbito de sus competencias. Los eventos deberán notificarse con anticipación para garantizar la disponibilidad de personal y recursos necesarios.

El canje de armas será voluntario, anónimo y sin consecuencias jurídicas para las personas participantes. La autoridad garantizará en todo momento la protección de la identidad y los datos de quienes entreguen armas, municiones o explosivos.

Con este programa, el gobierno federal busca impactar en la prevención social del delito y fortalecer la construcción de la paz en comunidades de todo el país.