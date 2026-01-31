Gobierno de Veracruz no descarta retirar concesiones por incremento al pasaje

enero 31, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, dejó entrever la posibilidad de que el Estado pueda revocar concesiones del transporte público y asignarlas a nuevos operadores, ante decisiones unilaterales por parte de permisionarios.

En entrevista realizada en el puerto de Veracruz, tres días después de que transportistas incrementaron el costo del servicio en la zona Veracruz–Boca del Río, el funcionario aseguró que el gobierno estatal no permitirá que se tomen decisiones sin autorización oficial.

El encargado de la gobernabilidad en la entidad reprochó que los permisionarios hayan elevado la tarifa, cuando aún no han cubierto el pago de las unidades Ulúa que les fueron entregadas por el propio gobierno estatal.

“El Estado no va a permitir que alguien suba la tarifa por su cuenta”, afirmó Ahued Bardahuil, al recordar que es facultad del gobierno otorgar y regular las concesiones de las rutas en Veracruz.

Añadió que, si a los transportistas no les resulta viable una tarifa de 15 pesos por un servicio que todavía no les representa un costo total, el gobierno tendrá que hacer adecuaciones al modelo. “Dárselo a otra empresa o adquirirlo él mismo, para hacer las adecuaciones legales y contables”, insistió.

Cuestionado sobre las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García, quien señaló que el Estado podría asumir el control del servicio de transporte público, Ahued Bardahuil indicó que la propuesta continúa en análisis.

“La propuesta sigue abierta, pero si a algunos transportistas no les complace la tarifa, el gobierno no puede ser parte de un incremento en los Ulúa, de 15 a 18 pesos, cuando 15 ya es la tarifa más alta en Veracruz”, sostuvo.

Finalmente, el secretario contradijo la versión de la gobernadora al señalar que las unidades sí fueron recogidas por determinación del Estado, mientras que Nahle García afirmó que fueron los permisionarios quienes decidieron devolverlas.

“La determinación fue recoger los camiones, porque no se va a permitir que se incremente la tarifa de los Ulúa solo porque así se decidió”, concluyó.