Advierte SEV al magisterio no dejarse engañar con llamadas o mensajes de WhatsApp

agosto 23, 2025

>Pide no proporcionar ningún tipo de información que les afecte en su nómina.

Xalapa. Ver., sábado 23 de agosto de 2025.- Derivado de varios reportes, la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV), a través de la Oficialía Mayor, advierte que no está requiriendo y/o citando a personal docente y administrativo a través de mensajes y llamadas de WhatsApp, tampoco solicitando información de datos personales.

Ante cualquier duda o aclaración, pone a disposición los números oficiales (228) 8417700 extensiones 7285, 7617, 7260, 7519 del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.

De manera especial, la SEV solicita a las y los trabajadores de la educación no proporcionar información de ningún tipo para que no sean víctimas de algún posible delito, que les afecte en su nómina.

Esta dependencia está comprometida con la transparencia en los procesos administrativos y todos los avisos que sean necesarios siempre los realizará mediante los canales oficiales.