Sheinbaum desmiente que nueva CURP sea “obligatoria”

agosto 22, 2025

Es opcional y eso está en la ley, recuerda por cuarta vez en menos de dos meses

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que la nueva CURP biométrica no será obligatoria y que su uso dependerá de la decisión de cada persona.

La mandataria aclaró que, aunque la iniciativa busca modernizar la identificación de los ciudadanos, ninguna institución estará obligada a solicitar los datos biométricos.

“No, en la ley no está obligatoria, es opcional, o sea, la gente decide si da sus datos o no, como en cualquier caso, uno decide si da sus datos personales o no a partir de lo que ofrece la opción de tener una identidad, así está en la ley, así es”, Sheinbaum durante la conferencia.

La presidenta explicó que se espera que la mayoría de la población participe voluntariamente, gracias a la información sobre la importancia de este registro.

Además, confirmó que la recopilación de datos implicará una inversión por parte del gobierno, aunque no detalló cifras específicas.

Según adelantó, José Merino, titular de la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones (ADTT) dará próximamente información sobre los avances en la digitalización de trámites, la reducción de procesos administrativos y otros temas relacionados con esta iniciativa.

Sheinbaum también destacó la creación del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, un proyecto anunciado en el Plan México que coordina con instituciones académicas y dependencias gubernamentales.

Este laboratorio contribuirá a fortalecer los sistemas de RENAPO, el Registro Nacional de Población, con avances que se remontan desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora se buscan consolidar.

“Ha habido muchos avances por parte de RENAPO desde el sexenio del presidente López Obrador y ahora los vamos a fortalecer”, concluyó la mandataria, subrayando el compromiso del gobierno con la modernización de los trámites y la protección de los datos personales.