Se adquirirán equipos para atender demanda de Curp biométrica

Xalapa, Ver.- Ante la obligatoriedad de la CURP biométrica a nivel nacional, las autoridades estatales contemplan la adquisición de equipo e computro y sistemas necesarios para poder atender la demanda ciudadana, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Si bien dijo, actualmente, son pocas las fichas que se entregan para que las personas realicen el trámite, su gobierno empezó a mover sus engranes administrativos, tecnologicos y presupuestales para poder tramiter el documento de identidad.

En las oficinas del Registro Civil se prevé la compra de equipo y sistemas necesarios para emitir la nueva CURP, que incluirá datos biométricos y será requisito legal para la población.

“Ya es obligatorio por ley y tenemos que acelerar. Se trata de comprar computadoras, todo un sistema, y avanzar en la infraestructura para atender a la población”.

En ese sentido, explicó que el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, en coordinación con el área de tecnologías de la información, busca ampliar la capacidad de atención y disminuir los rezagos que hoy limitan el número de trámites diarios.

La CURP biométrica forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa, con la que se busca reducir tiempos, cerrar espacios a irregularidades y hacer más eficiente la gestión pública.