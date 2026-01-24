Acompaña Congreso a la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Veracruz

enero 23, 2026

Xalapa, Ver., 23 de enero de 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputada Naomi Edith Gómez Santos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, y demás integrantes del Congreso del Estado, asistieron a la entrega de viviendas encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su reciente visita a la entidad y se congratularon por la inversión de más de 20 mil millones de pesos para infraestructura anunciada por la mandataria durante la Conferencia del Pueblo y que serán de gran impulso para el desarrollo de la entidad.

Acudieron las diputadas Lucía Begoña Canales Barturen, Victoria Gutiérrez Pérez, Tanya Carola Viveros Cházaro, Tania María Cruz Mejía, Daniela Flores Barnils, Liud Herrera Félix, Laura Nayeli Mejía Larios, así como los legisladores Urbano Bautista Martínez y Antonio Ballesteros Grayeb.