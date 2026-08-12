Violencia contra mujeres deja más de 3 registros al día en Veracruz; destinan 3.3 mdp para atenderla

Violencia contra mujeres deja más de 3 registros al día en Veracruz; destinan 3.3 mdp para atenderla

agosto 12, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Durante 2025, en Veracruz se registraron mil 197 hechos relacionados con violencia contra las mujeres, entre actos de violencia, feminicidios, desapariciones y homicidios, de acuerdo con el monitoreo del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV).

La cifra representa un promedio de 3.2 registros diarios durante el año. El monitoreo reportó 266 actos de violencia, 753 desapariciones, 105 homicidios y 73 feminicidios, aunque el convenio federal utiliza otra fuente estadística y refiere 43 feminicidios registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante 2025.

El Observatorio advierte que en Veracruz es clara la ocurrencia y frecuencia de manifestaciones de violencia extrema contra las mujeres, particularmente en municipios donde se concentran mayores registros de violencia y existen Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Ante este escenario, la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno de Veracruz formalizaron un convenio para otorgar al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) un subsidio de 3 millones 302 mil 650 pesospara el proyecto MUJERES/AVGM/VER/2026. El recurso proviene del Gobierno federal y el convenio establece una aportación estatal de cero pesos.

El dinero será destinado a acciones derivadas de las Alertas de Violencia de Género, con cuatro líneas principales: atención, prevención, seguridad y justicia.

Atención para víctimas

Uno de los componentes busca ampliar el acceso de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia sexual a servicios especializados jurídicos, psicológicos y médicos, particularmente para garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El proyecto señala que, pese a la despenalización del aborto voluntario en Veracruz y la existencia de la NOM-046, persisten dificultades para acceder a estos servicios. Entre los problemas identificados está que solo existe una unidad médica de segundo nivel del IMSS-Bienestar que brinda el servicio de IVE, mientras que la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería limita la atención en otros hospitales.

Para atender esta situación, el IVM contempla contratar durante siete meses a una psicóloga, una médica y una abogada, además de habilitar y equipar un espacio para brindar atención especializada y elaborar materiales informativos.

Capacitación y prevención

El proyecto también contempla capacitar a 58 personas de los Institutos Municipales de las Mujeres y otras dependencias relacionadas con las Alertas de Violencia de Género.

A esto se suma un diplomado sobre atención y prevención de las violencias dirigido a 150 servidores públicos estatales y municipales, con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes atienden a mujeres víctimas de violencia.

Otra parte del recurso se dirigirá a las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMI). En Veracruz existen dos, una ubicada en la Sierra de Zongolica y otra en Papantla, donde se realizarán acciones de promoción de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes indígenas y afromexicanas.

Intervenciones en Xalapa, Papantla y Zongolica

El proyecto contempla además acciones comunitarias en Xalapa, Papantla y Zongolica, municipios seleccionados por sus registros de violencia y por las condiciones particulares identificadas en el proyecto.

En estos lugares se realizarán talleres con niñas, adolescentes y mujeres para identificar problemas de seguridad en sus comunidades y posteriormente intervenir espacios públicos mediante murales comunitarios con mensajes relacionados con la prevención de la violencia, la autonomía y el derecho de las mujeres a ocupar espacios públicos seguros.

El documento refiere que durante 2025 se registraron 43 feminicidios en Veracruz, lo que colocó al estado en el cuarto lugar nacional. De acuerdo con esa misma fuente, en Xalapa ocurrieron dos feminicidios y en Papantla uno.

Más personal para investigar delitos

El componente de justicia contempla recursos para fortalecer la investigación de delitos relacionados con violencia contra las mujeres.

El proyecto prevé la contratación durante seis meses de cinco auxiliares de fiscal, con formación en Derecho, y cinco peritos especializados en áreas como criminalística, medicina forense, psicología, antropología forense, trabajo social y análisis de contexto.

El documento justifica la contratación de estos especialistas ante la necesidad de mejorar la integración de las investigaciones y la elaboración de dictámenes periciales en casos de violencia contra las mujeres.

También reforzarán el registro de casos

Finalmente, el proyecto contempla fortalecer la captura, análisis y procesamiento de información en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).La intención es capacitar a personal de municipios que todavía no registra adecuadamente los casos de violencia y mejorar la información disponible para identificar dónde y cómo ocurren las agresiones contra las mujeres. El propio proyecto señala que las acciones de prevención y el registro en BANAVIM permitirán orientar mejor las intervenciones en municipios con Declaratorias de Alerta de Violencia de Género