Violencia en Río Blanco deja dos personas lesionadas cerca del Hospital Regional

agosto 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La mañana de este lunes se registró un despliegue de las corporaciones de seguridad y auxilio en las inmediaciones del Hospital Regional de Río Blanco, tras el reporte de una situación de riesgo en la que dos personas resultaron lesionadas de manera preliminar por impactos de proyectil de arma de fuego.

El hecho movilizó a elementos de distintas fuerzas policiales y cuerpos de emergencia hacia las zonas aledañas al nosocomio para acordonar el área, atender a los heridos y desplegar un operativo de búsqueda que permita esclarecer las condiciones del ataque e identificar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial con la identidad de las víctimas o su estado de salud, por lo que las fuerzas de seguridad exhortaron a la población a evitar aproximarse al perímetro, permitir el paso de las unidades de urgencia y atender únicamente las actualizaciones institucionales mientras avanzan las investigaciones.