Recomiendan contratar guías certificados para evitar riesgos al practicar senderismo

octubre 21, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Ante los hechos de inseguridad registrados el fin de semana en la zona del Pico de Orizaba, en territorio de Puebla, se recomienda a quienes practican senderismo contratar guías certificados, verificar las condiciones de las rutas y evitar recorridos organizados por personas sin experiencia.

José Alejandro Montano Vázquez, instructor de deportes de aventura, señaló que la preparación de quienes organizan estas actividades es fundamental para reducir riesgos y garantizar que los visitantes transiten por caminos seguros.

“Lo importante de contratar guías certificados, capacitados y especializados es que siempre vamos a mover al turista por senderos seguros”, expresó.

Explicó que existen dos formas de realizar actividades en contacto con la naturaleza: integrarse a un grupo deportivo o contratar una empresa especializada en turismo de aventura.

En Xalapa, indicó, existen más de 30 grupos dedicados a disciplinas como senderismo, escalada, trail running, cañonismo y montañismo. Quienes desean practicar estas actividades de manera constante pueden incorporarse a alguna de estas organizaciones.

En cambio, para quienes buscan realizar recorridos ocasionales, recomendó contratar empresas con guías acreditados, capacitados y con experiencia en las rutas.

“Si quiero hacer deporte, me integro a un grupo deportivo; si quiero turismo, contrato una empresa especializada”, explicó.

Montano Vázquez precisó que los hechos de inseguridad reportados durante el fin de semana ocurrieron en la cara sur del Pico de Orizaba, en territorio poblano, en la zona comprendida entre Santa Cruz Texmalaquilla y Valle del Encuentro.

En contraste, afirmó que en los senderos que operan mediante las actividades turísticas del municipio de Xalapa no han registrado incidentes de violencia ni asaltos.

El instructor recomendó a los senderistas informarse previamente sobre las condiciones de seguridad del destino, evitar aventurarse por caminos desconocidos sin acompañamiento especializado y elegir organizadores que conozcan las características de cada recorrido.

Riteró que contar con guías capacitados y elegir adecuadamente las rutas son medidas importantes para reducir los riesgos y disfrutar de las actividades al aire libre con mayor seguridad.

El pasado fin de semana, personal de Protección Civil Puebla confirmó que brindaron atención a 25 personas que viajaban en un autobús de turismo, los cules quedaron varados al atascarse los neumáticos en las inmediaciones del Parque Nacional Citlaltépetl a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y señalaron que presentaron afectaciones por las bajas temperaturas .

Asimismo, se reportó un asalto que sufrió un grupo de personas en la zona de Sierra Negra. Según la información bajaban de la montaña y sus llantas fueron ponchadas por objetos punzocortantes. Los delincuentes les quitaron dinero y pertenenci