Emboscada contra fuerzas federales y estatales en Culiacán: García Harfuch confirma cuatro detenidos

septiembre 8, 2026

Elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) y de la policía estatal de Sinaloa fueron atacados a balazos la mañana de este martes mientras realizaban patrullajes de vigilancia sobre la carretera federal México 15, a la altura de la sindicatura de Jesús María, en el municipio de Culiacán.

⇒ El personal de seguridad repelió la agresión y capturó a cuatro presuntos responsables sin que se reportaran agentes heridos, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

El funcionario federal precisó que, tras contener el tiroteo y asegurar el perímetro, se logró la detención de los cuatro agresores —dos hombres y dos mujeres, de acuerdo con reportes policiales locales—, señalados como presuntos generadores de violencia dedicados al robo de vehículos en la capital sinaloense y municipios colindantes.

Arsenal y camioneta asegurada

En el sitio de la refriega, las fuerzas del orden incautaron equipo táctico y armamento utilizado por los atacantes:

• Dos armas de fuego largas y una corta

• 30 cargadores para diverso calibre

• 502 cartuchos útiles

• Cinco chalecos balísticos y dos pecheras tácticas

• Artefactos metálicos para ponchar llantas

• Una camioneta Jeep Rubicon con matrícula de Texas, la cual cuenta con reporte de robo vigente en Estados Unidos

La situación fue controlada de forma definitiva tras el arribo de refuerzos pertenecientes al Grupo Interinstitucional, corporaciones que desplegaron filtros de seguridad para resguardar la vía federal.

⇒ La sindicatura de Jesús María representa una demarcación altamente sensible en el mapa delictivo regional, al ser el punto rural donde en enero de 2023 se ejecutó el operativo de recaptura de Ovidio Guzmán López, «El Ratón».

Asimismo, el enfrentamiento se suscita a pocos días del homicidio de dos agentes de la SSPC durante un ataque armado en Omealca, Veracruz, y ocurre en una víspera de particular tensión en Sinaloa: este miércoles se cumplen dos años de las disputas territoriales desatadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael «El Mayo» Zambada. Los cuatro detenidos, así como el armamento y el vehículo confiscados, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.