Formato de comparecencias es efectivo, no requieren más de dos horas y media para dar cuenta de la glosa

Formato de comparecencias es efectivo, no requieren más de dos horas y media para dar cuenta de la glosa

noviembre 15, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Dos horas y media son suficientes para cada uno de las y los secretarios de despacho del Gobierno Estatal den cuenta de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García en sus áreas, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández.



Entrevistado en el marco de la entrega por escrito del Segundo Informe de Rocío Nahle, el también coordinador de la bancada de Morena, descartó cualquier posibilidad de modificación al formato.

Y es que, consideró, se estaba acostumbrado a un debate político, más que a recibir un informe de la situacion que guarda cada una de las dependencias.

“Es que estaban acostumbrados a un debate político más que informe, entonces por eso el Congreso pues sometió esta reforma y dos horas y media alcanza perfectamente bien (…) Es que el informe trae una síntesis del compendio de todas las actividades que hicieron, vamos a hablar por ejemplo de SEFIPLAN. SEFIPLAN trae una síntesis de los recursos que de los 199 municipios pago de bursatilización, del transporte Ulúa, de los recursos que se han dado para medicinas, o sea, específicamente. Claro, si vamos a hablar este de todas las acciones que se hacen, no vamos a terminar”.

El presidente de la Jucopo dijo que las diputadas y diputados locales podrán cuestionar sobre todos los temas, aunque los resultados están a la vista y para cada pregunta habrá una respuesta concreta.

“Anteriormente, un informe lo convertían en rebatinga política. No siempre, hay diputados que son muy concretos (…) Eso de las respuestas, eso está dentro de la ley. Y quien no responda puede incurrir también en una responsabilidad”.

Asimismo, Bautista Hernández comentó que ya habló con los integrantes de la bancada de Morena y con los coordinadores de todas las fuerzas en el Congreso para que sepan que es obligatoria su presencia en las comparecencias de los secretarios, tanto en la mañana como en la tarde.

“Los que no estén no son niños, yo ya les dije hace unos días que no son niños de preescolar. No, eso eso eso de eso yo me encargo sin detalle alguno. De hecho ya se han descontado, ¿no? De mi bancada y de otras bancadas de igual manera. Ya lo saben los coordinadores, ya lo sabe mi bancada también y no van a no va a haber vuelta de hoja”, dijo en torno a los descuentos.