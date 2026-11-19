Es ya de 30% avance la construcción de caminos artesanales ofrecida para el sexenio: SICT

Es ya de 30% avance la construcción de caminos artesanales ofrecida para el sexenio: SICT

noviembre 19, 2026

El Gobierno de México construye cuatro mil 550 kilómetros de caminos artesanales entre 2025 y 2030, con una inversión superior a los 32 mil 500 millones de pesos, como parte de la estrategia de infraestructura para conectar comunidades indígenas y rurales que históricamente han permanecido aisladas por la falta de carreteras.

Así lo reiteró el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó que el programa registra un avance cercano al 30 por ciento y contempla intervenciones en al menos 18 entidades del país, con la participación directa de los habitantes en la planeación, construcción y supervisión de las obras.

Durante la presentación de los avances del programa, detalló que en 2025 se concluyeron 135 caminos, con una longitud de 368 kilómetros en 11 estados y una inversión cercana a los dos mil 600 millones de pesos.

Para 2026, explicó, se programó la construcción de 389 caminos, equivalentes a 900 kilómetros en 18 entidades, con recursos por seis mil millones de pesos. El programa tiene previsto concluir en abril de 2027.

Esteva destacó que el modelo de caminos artesanales se desarrolla mediante una coordinación entre la SICT y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), encabezado por Adelfo Regino Montes.

Mientras el instituto acompaña la organización de las comunidades y la realización de asambleas para definir las rutas prioritarias, la Secretaría proporciona asesoría técnica, supervisión y acompañamiento en la rendición de cuentas.

Explicó que, una vez integrados los comités comunitarios, se realizan levantamientos topográficos y proyectos ejecutivos para determinar las características de cada camino, incluidas las secciones, obras hidráulicas y sistemas de drenaje, con el propósito de garantizar su funcionalidad y vida útil.

Los trabajos contemplan preparación, nivelación y compactación del terreno, así como el uso de maquinaria para cortes y rellenos cuando las condiciones del suelo lo requieren. Posteriormente, los habitantes participan en el colado manual de roderas de concreto y en la colocación artesanal de piedra.

Una de las características del programa es que las comunidades incorporan elementos artísticos propios en los caminos, mediante figuras y diseños que reflejan su identidad cultural y las tradiciones de cada localidad.

El funcionario subrayó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se destinarán cerca de 32 mil 600 millones de pesos para alcanzar la meta de cuatro mil 550 kilómetros de infraestructura artesanal.

El programa da continuidad a una estrategia iniciada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que se construyeron 411 caminos, con una extensión de tres mil 844 kilómetros en 10 estados.

De acuerdo con el gobierno federal, estas obras buscan reducir el aislamiento de localidades indígenas y rurales, facilitar el acceso a servicios básicos y generar mejores condiciones de movilidad, educación y desarrollo económico.

En testimonios presentados durante la exposición del programa, habitantes destacaron que la construcción de caminos permitirá mejorar los traslados de emergencia y evitar que niñas y niños tengan que recorrer trayectos enlodados para llegar a sus escuelas.

La administración federal sostiene que el esquema busca transformar la construcción de infraestructura mediante la participación comunitaria, al convertir a los propios habitantes en protagonistas de las obras que conectan sus localidades.