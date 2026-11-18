noviembre 17, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Las caravanas de migrantes centroamericanos que transitan por el sureste de México, reciben atención de diversas instituciones del gobierno federal, en particular en materia de salud, afirmó la secretaría de Gobernación (Segob) Rosa Icela Rodríguez.

“Hemos estado llevando a cabo diferentes actividades en atención a la población en movilidad: un programa especial. Hemos tenido especial atención en la salud y en otros temas”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de este 17 de noviembre, la funcionaria detalló que se brinda apoyo a través de los integrantes del Gabinete de Salud federal, incluido el secretario del ramo (SSa), David Kershenobich.

24 caravanas arribaron a Chiapas y sur de Oaxaca

Asimismo detalló que son 24 caravanas provenientes de países de América Central, las cuales ya arribaron a Chiapas y sur de Oaxaca, sin que al momento haya reporte de que algún contingente haya llegado a la frontera con Estados Unidos.

“Unas de las acciones que hacemos con el Instituto Nacional de Migración (INM) es persuadirlos, convencerlos, darles la información de que no hay posibilidades de pasar hacia los Estados Unidos”, indicó.

Rodríguez Velázquez agregó que el objetivo de esta acción es que las personas migrantes regresen de manera segura a sus países de origen o que incluso algunos puedan ser “arropados por varias entidades”, donde se les solicita quedarse a trabajar.

“Nosotros estamos viendo que está una caravana en Chiapas, que proviene de Honduras y El Salvador. Ya varios de los integrantes han retornado a sus países, pero actualmente todavía son 781 integrantes que están en la población de Mapastepec en Chiapas, y están recibiendo atención y acompañamiento del Instituto Nacional de Migración durante todo su tránsito por Chiapas”, apuntó.

La titular de Segob señaló que existen algunos casos de menores de edad que viajan con estas caravanas y que tienen familiares mexicanos. A ellos, aseguró, se les permite regularizar su nacionalidad por su vínculo familiar.

En otros casos, añadió, son canalizados por medio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con apoyo del INM.

Asimismo refirió que el apoyo que el gobierno federal brinda a las poblaciones migrantes, está fundamentada en varios criterios: el respeto irrestricto a los derechos humanos, el bien superior de las niñas, niños y adolescentes, además de la unidad familiar.