noviembre 17, 2026

• Destaca el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, una intervención institucional de alcance estatal y una coordinación permanente con municipios, dependencias y organismos federales y estatales.

Xalapa, Ver., 17 de noviembre de 2026.- Veracruz cuenta con una Secretaría de Gobierno (Segob) con presencia territorial, capacidad de diálogo, atención jurídica y social, modernización de servicios, acompañamiento a víctimas y grupos prioritarios, fortalecimiento municipal y acciones orientadas a la igualdad, la paz y la participación ciudadana.

Así lo manifestó su titular, Ricardo Ahued Bardahuil, al presentarse ante esta Soberanía con motivo de la glosa del segundo informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal. Correspondió conducir la comparecencia a la Comisión Permanente de Gobernación, integrada por la diputada Dorheny García Cayetano y los diputados Alejandro Porras Marín y Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presidenta, secretario y vocal, respectivamente.

El encargado de la política interna del estado destacó el compromiso social y cívico de la gobernadora Rocío Nahle García. Informó acerca de las más de tres mil audiencias ciudadanas de todo el estado, con la gestión de más de 22 mil documentos ante dependencias federales y estatales, y la atención a todas las solicitudes presentadas en los 212 municipios a través de cinco representaciones y 28 delegaciones regionales de la Dirección de Política Regional.

Ricardo Ahued dio a conocer que este gobierno gestionó y otorgó casi mil estímulos a víctimas indirectas de personas desaparecidas y de feminicidio e impartió más de cinco mil asesorías y orientaciones consulares a población veracruzana. Con los programas Veracruz te abraza y Veracruz en el Corazón, contribuyó a la repatriación de decenas de personas y el reencuentro con su familia.

Durante el ejercicio 2026 –informó-, fueron realizadas 150 acciones para búsqueda de personas desaparecidas en 94 municipios y 388 búsquedas de larga data. Además, se destinó un subsidio federal de más de 16 millones de pesos (mdp) a la adquisición de equipos de telecomunicación, vehículos todo terreno, remolques y drones, entre otros.

El secretario de Gobierno detalló el destino de más de 98 mdp para 32 mil apoyos económicos a casi tres mil víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Mediante 25 mil acciones de asesoría y acompañamiento especializado a víctimas directas e indirectas, se obtuvo más de mil vinculaciones a proceso y más de 500 acuerdos reparatorios.

Enfatizó que Veracruz es el único estado del país que cuenta con el primer Laboratorio de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, donde miles de menores han realizado casi 200 actividades.

Respecto al Proyecto Unificado del Refugio Estatal y Centro Externo de Atención y los 17 nuevos Centros Libres para las operadoras de la línea 079 y Abogadas de las Mujeres, el funcionario informó la verificación de más de 30 mil servicios gratuitos a más de diez mil 400 mujeres, adolescentes y niñas.

A esto sumó más de 70 actividades de empoderamiento y autonomía económica a más de cuatro mil mujeres, la atención a más de 39 mil mujeres a través de la estrategia Veracruzana Protegida, la ejecución de más de 500 atenciones jurídicas, más de 600 acompañamientos externos y 810 atenciones psicológicas en el Refugio Estatal para Mujeres.

También pormenorizó las acciones desarrolladas en el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz (Cejum): mil 900 usuarias atendidas, 984 carpetas de investigación iniciadas, casi tres mil medidas de protección extendidas, más de cinco mil servicios especializados gestionados y 17 mesas de vinculación con ayuntamientos.

El secretario de Gobierno informó que, gracias a la visión y al interés de la gobernadora Rocío Nahle García, con 75, Veracruz ocupa el primer lugar en la instalación de equipos biométricos que aumentan la capacidad operativa y de cobertura territorial del Registro Civil, y adelantó que próximamente esta cifra llegará a 84 o más.

A través de la Plataforma Nacional del Registro Civil –prosiguió el servidor público-, este gobierno realizó más de 35 mil servicios de atención en línea y más de 20 mil familias fueron beneficiadas con las campañas de registro oportuno y extemporáneo y de matrimonios colectivos.

Por medio de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos, la Segob integró 116 instrumentos jurídicos, derivados en iniciativas y reformas de leyes, reglamentos, decretos y convenios, con enfoque en el respeto a los derechos humanos.

En este sentido, fueron recibidas y atendidas 218 solicitudes provenientes de la ciudadanía y de diversas instituciones de la administración pública municipal, estatal y federal, orientadas a la solución de conflictos de carácter legal y administrativo.

Asimismo, en 13 municipios tuvieron verificativo 250 mesas de trabajo de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad y 14 en materia de justicia y prevención de la violencia y el delito.

La defensoría pública del estado concretó más de 14 mil servicios gratuitos de orientación y asesoría jurídica, defensa penal y representación civil-familiar a la población en general y la atención de más de 35 mil representaciones en audiencias ante fiscalías y juzgados garantizando el derecho de las personas a contar con una defensa adecuada.

Ricardo Ahued precisó que, en apoyo a la capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas municipales y al desarrollo institucional de los gobiernos locales, más de ocho mil personas servidoras públicas de 210 ayuntamientos recibieron 60 capacitaciones virtuales.

El secretario de Gobierno concluyó su exposición afirmando que las cifras reflejan una intervención institucional de alcance estatal y una coordinación permanente con municipios, dependencias y organismos federales y estatales.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron las diputadas y los diputados Daniela Flores Barnils (Morena), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM), Fernando Yunes Márquez (PAN), Elizabeth Morales García (PT), María Elena Córdova Molina (MC) y Héctor Yunes Landa (DSP), con cuestionamientos acerca del cambio en la política para lograr el fin de la bursatilización y el acompañamiento para que los recursos excedentes sean para obras, acciones contra el “cartel inmobiliario”, atención a las expresiones de inconformidad de personal del sector salud y modificación a la Ley de Notariado para que una persona se entere a tiempo sobre cualquier cambio en su propiedad.

Además, seguimiento a los compromisos firmados con la sociedad, acciones para la búsqueda de personas desaparecidas y actualización de los diagnósticos en la materia, inscripciones irregulares o de despojo en el Registro Público de la Propiedad y existencia de una Alerta Registral Patrimonial, contención de la violencia por temas electorales, estrategias para frenar los “focos rojos” previamente a las elecciones del próximo año, resultados de los acuerdos con transportistas, creación de los Institutos Municipales de las Mujeres, instalación de una mesa para atender la violencia en el proceso electoral 2026-2027, costo de la remodelación del Palacio de Gobierno y número de reuniones con colectivos de búsqueda.

En la segunda ronda, los diputados Héctor Yunes Landa, Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) y la legisladora Elizabeth Morales García (PT) formularon cuestionamientos relacionados con las labores de gestión y atención a solicitudes ciudadanas, percepción sobre el desempeño de los titulares de despacho, viabilidad del marco normativo vigente en materia notarial y mecanismos para la reparación de daños, medidas de protección para los colectivos de búsqueda y el número de personas localizadas con vida.

También abordaron las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) que han sido atendidas, acciones para atender la problemática del embarazo infantil y adolescente y los municipios con mayor incidencia, estrategias comunitarias para la resolución de conflictos sociales, certeza jurídica de los inmuebles del Fundo Legal, modernización de las oficinas de Catastro, viabilidad de implementar una Ventanilla Única y creación de una Alerta Registral para prevenir fraudes inmobiliarios.

Por su parte, la legisladora Citlali Medellín Careaga (PVEM) y los diputados Fernando Yunes Márquez (PAN) y Felipe Pineda Barradas (Morena) plantearon cuestiones relacionadas con la regulación del servicio de transporte mediante plataformas digitales, acompañamiento del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) en los municipios, intervención de la dependencia en la solución de conflictos en los ingenios San Pedro y San Gabriel, inversión destinada al fortalecimiento del equipamiento tecnológico de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), mecanismos para supervisar su funcionamiento y los resultados obtenidos.

En el mensaje final intervinieron las diputadas María Elena Córdova Molina, Elizabeth Morales García y Tania María Cruz Mejía, así como los diputados Héctor Yunes Landa y Esteban Bautista Hernández.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, reconoció el trabajo de la Segob y del equipo que lo integra. Aseguró que Veracruz tiene rumbo y dirección gracias a la firmeza, sencillez y espíritu de servicio de la gobernadora Rocío Nahle y del secretario Ricardo Ahued Bardahuil. “Somos un equipo, ustedes construyen acuerdos allá y nosotros hacemos lo propio acá desde el Poder Legislativo, por el bien de Veracruz”, afirmó.

Este ejercicio de rendición de cuentas inició a las 10:07 y concluyó a las 12:13 horas. Con la presencia del secretario de Gobierno dio inicio la etapa de comparecencias correspondientes al Segundo Informe de la gobernadora Rocío Nahle García ante la LXVII Legislatura.