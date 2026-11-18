noviembre 18, 2026

CIUDAD DE MÉXICOLos contratos financieros que establecen el uso de banca móvil crecieron 556.2 por ciento en México entre 2017 y 2025. Así lo reveló la octava edición del Índice Banamex de Inclusión Financiera 2026 presentado en la capital mexicana.

El estudio analizó la evolución de los servicios bancarios en las 32 entidades federativas y 2 mil 458 municipios y alcaldías.

Expansión nacional del uso de banca móvil y servicios digitales

Terminales punto de venta: Registraron un crecimiento acumulado de 37.2 por ciento en comercios a nivel nacional durante el periodo analizado.

Productos de ahorro: Aumentaron 28.2 por ciento entre 2017 y 2025, ampliando el acceso patrimonial de millones de usuarios bancarizados.

Cartera de crédito: Mostró una expansión del 15.2 por ciento en todo el territorio mexicano pese a los retos económicos recientes.

Cobertura geográfica: La medición abarcó la totalidad de las demarcaciones municipales del país para evaluar la penetración financiera real.

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Impacto legislativo en el uso de banca móvil en el país

La institución bancaria señaló que estas cifras reflejan una transformación estructural profunda dentro del sistema financiero mexicano actual. Según el documento técnico, las barreras tradicionales de acceso continúan disminuyendo gracias a la acelerada digitalización de los servicios.

Además, la reciente aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos impulsa el uso de banca móvil. Esta legislación fortalece las transacciones electrónicas cotidianas y promueve herramientas tecnológicas como SPEI, CoDi y DiMo entre los consumidores.

Educación financiera como eje clave para la inclusión bancaria

Banamex subrayó que la expansión tecnológica requiere acompañarse de programas sólidos de educación financiera para todos los sectores sociales. Contar con conocimientos prácticos permite a las personas tomar decisiones informadas sobre ahorro, crédito, inversión y administración de riesgos.

De igual manera, el fomento al uso de banca móvil facilita operaciones seguras sin necesidad de acudir a sucursales físicas. Con estos avances, el sector bancario consolida la modernización de los medios de pago y reduce brechas históricas de inclusión.

Especialistas del sector destacan que la interoperabilidad entre plataformas bancarias y comercios locales seguirá dinamizando las transacciones electrónicas durante los próximos años. Asimismo, la ampliación de infraestructura digital en municipios rurales representa una oportunidad estratégica para integrar a más ciudadanos al sistema formal.