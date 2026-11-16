noviembre 16, 2026

La NASA abrió el plazo de inscripción para la próxima generación de astronautas, que se incorporarán a la agencia en un momento en el que Estados Unidos sienta las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte y trabaja en una Base Lunar.

Los ciudadanos estadounidenses interesados tienen hasta las 11:59 pm del jueves 3 de diciembre para enviar la documentación completa de su solicitud a https://go.nasa.gov/3WyvlQi. Los elegidos serán entrenados para operar en la superficie lunar, vivir y trabajar fuera de la Tierra y llevar a cabo misiones que ampliarán los límites de la exploración humana.

“Las personas que seleccionemos podrían pisar la Luna, vivir y trabajar en la Base Lunar, y ayudar a desarrollar los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán a las tripulaciones a Marte. Esas misiones exigirán excelencia técnica, buen criterio, trabajo en equipo y valentía”, señaló el administrador de la agencia espacial, Jared Isaacman.

Requisitos básicos

Ser ciudadano estadounidense.

Contar con un título de maestría en un campo STEM —como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o informática— obtenido en una institución acreditada. Este requisito también puede cumplirse mediante:

Haber completado al menos dos años de estudios en un programa de doctorado en un campo técnico pertinente.

Haber obtenido un título de doctor en medicina, doctor en medicina osteopática, asistente médico, doctor en práctica de enfermería, enfermero de familia o cualquier otra titulación médica relacionada.

Haber completado o estar matriculado en un programa de la Escuela de Pilotos de Pruebas reconocido a nivel nacional, que debe completarse antes de julio de 2027. Si es el único título técnico superior, se exigirá una licenciatura en un campo STEM.

Tener al menos tres años de experiencia profesional relacionada tras haber obtenido la titulación requerida.

Requisitos para pilotos y médicos

Aviones a reacción de alto rendimiento: 750 horas como piloto al mando.

Otras aeronaves de ala fija: mil 500 horas de vuelo en total, incluidas 750 como piloto al mando.

Aeronaves de ala giratoria: mil horas de vuelo en total, incluidas 300 como piloto al mando.

Para los médicos, el período de residencia puede contabilizarse como parte del requisito de experiencia profesional y debe completarse antes de julio de 2027.

Los candidatos deben superar el examen médico de la NASA para vuelos espaciales de larga duración y demostrar sólidas habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

La agencia abrió por última vez la convocatoria en 2024: de entre más de 8 mil candidaturas, en 2025 se seleccionaron 10 personas que actualmente completan casi dos años de capacitación.

Desde la década de 1960, la NASA ha seleccionado a 370 personas como candidatos a astronautas y cuenta actualmente con 32 astronautas en activo.