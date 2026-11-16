NASA abre convocatoria para su próxima generación de astronautas
noviembre 16, 2026
La NASA abrió el plazo de inscripción para la próxima generación de astronautas, que se incorporarán a la agencia en un momento en el que Estados Unidos sienta las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte y trabaja en una Base Lunar.
Los ciudadanos estadounidenses interesados tienen hasta las 11:59 pm del jueves 3 de diciembre para enviar la documentación completa de su solicitud a https://go.nasa.gov/3WyvlQi. Los elegidos serán entrenados para operar en la superficie lunar, vivir y trabajar fuera de la Tierra y llevar a cabo misiones que ampliarán los límites de la exploración humana.
“Las personas que seleccionemos podrían pisar la Luna, vivir y trabajar en la Base Lunar, y ayudar a desarrollar los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán a las tripulaciones a Marte. Esas misiones exigirán excelencia técnica, buen criterio, trabajo en equipo y valentía”, señaló el administrador de la agencia espacial, Jared Isaacman.
Requisitos básicos
- Ser ciudadano estadounidense.
- Contar con un título de maestría en un campo STEM —como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o informática— obtenido en una institución acreditada. Este requisito también puede cumplirse mediante:
- Haber completado al menos dos años de estudios en un programa de doctorado en un campo técnico pertinente.
- Haber obtenido un título de doctor en medicina, doctor en medicina osteopática, asistente médico, doctor en práctica de enfermería, enfermero de familia o cualquier otra titulación médica relacionada.
- Haber completado o estar matriculado en un programa de la Escuela de Pilotos de Pruebas reconocido a nivel nacional, que debe completarse antes de julio de 2027. Si es el único título técnico superior, se exigirá una licenciatura en un campo STEM.
- Tener al menos tres años de experiencia profesional relacionada tras haber obtenido la titulación requerida.
Requisitos para pilotos y médicos
- Aviones a reacción de alto rendimiento: 750 horas como piloto al mando.
- Otras aeronaves de ala fija: mil 500 horas de vuelo en total, incluidas 750 como piloto al mando.
- Aeronaves de ala giratoria: mil horas de vuelo en total, incluidas 300 como piloto al mando.
- Para los médicos, el período de residencia puede contabilizarse como parte del requisito de experiencia profesional y debe completarse antes de julio de 2027.
Los candidatos deben superar el examen médico de la NASA para vuelos espaciales de larga duración y demostrar sólidas habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.
La agencia abrió por última vez la convocatoria en 2024: de entre más de 8 mil candidaturas, en 2025 se seleccionaron 10 personas que actualmente completan casi dos años de capacitación.
Desde la década de 1960, la NASA ha seleccionado a 370 personas como candidatos a astronautas y cuenta actualmente con 32 astronautas en activo.