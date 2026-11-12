Inician sustitución de luminarias en la colonia Progeso Macuiltépetl en Xalapa

noviembre 12, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



El director de Alumbrado Público municipal, Semeí Conde Olivares, dio a conocer que inició la sustitución de 539 luminarias en la colonia Progreso Macuiltépetl, con una inversión de 2.5 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Xalapa.



Lo anterior debido a las deficiencias detectadas en el alumbrado público y los problemas de inseguridad identificados en esta zona de la ciudad.



El funcionario municipal expuso que los trabajos comenzaron esta semana y contemplan el retiro de las lámparas existentes, la renovación del cableado y la instalación de nuevos equipos de iluminación con una potencia de 50 watts.



«Empezamos a hacer un mapeo de las necesidades de las diferentes colonias en cuanto a niveles de iluminación, en cuanto a la eficiencia para poderlas mejorar y algunos índices de inseguridad que se habían detectado», señaló.



El funcionario precisó que los recursos destinados al proyecto provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun-DF), cuyo monto disponible permitió intervenir esta colonia por las necesidades identificadas.



Señaló que las luminarias instaladas anteriormente no ofrecieron los resultados esperados, por lo que se determinó sustituirlas completamente para mejorar la visibilidad en calles y espacios de circulación.



«Esas luminarias no funcionaron muy bien, entonces detectamos ahí a través de un estudio que tenemos que esa colonia la podíamos atacar. Entonces la luminaria que nosotros vamos a manejar va a mejorar las condiciones de iluminación que actualmente existen», explicó.



Con la renovación del sistema también se busca reducir el consumo de energía eléctrica mediante la instalación de equipos de 50 watts, además de unificar las características de las luminarias utilizadas en la zona.