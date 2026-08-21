Netflix presenta avance de ‘Monster: The Lizzie Borden Story’ con Ella Beatty como protagonista principal

agosto 20, 2026

Netflix estrenará el próximo 17 de septiembre de 2026 la cuarta temporada de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, titulada Monster: The Lizzie Borden Story, centrada en uno de los crímenes más conocidos y discutidos de la historia estadounidense.

La nueva entrega estará protagonizada por Ella Beatty, quien interpretará a Lizzie Borden, mujer de Massachusetts acusada de asesinar con un hacha a su padre y madrastra en 1892. La producción también reunirá a figuras como Rebecca Hall, Vicky Krieps, Charlie Hunnam, Billie Lourd, Jessica Barden y Sarah Paulson.

Ella Beatty interpreta a Lizzie Borden en nueva temporada

Después de una búsqueda para encontrar a la protagonista, Murphy y Brennan eligieron a Ella Beatty para encabezar la cuarta historia de Monster. La actriz ya había trabajado en Feud: Capote vs. The Swans y también participó en If I Had Legs I’d Kick You.

La temporada explorará la figura de Borden desde una perspectiva marcada por la represión, la violencia y las dinámicas familiares. Sobre su personaje, Beatty declaró: “Estoy muy emocionada de que los espectadores puedan disfrutar de nuestra exploración de la historia de Lizzie Borden y de las preguntas que su vida sigue suscitando hasta el día de hoy”.

La actriz también explicó el significado que encuentra en esta entrega de la antología. “Ha sido un sueño hecho realidad investigar la psicología de esta compleja persona y examinar un crimen estadounidense que, por su magnitud, parece casi mítico. Esta temporada nos presenta a nuestra primera Monstrua femenina y profundiza en la ira y la represión femeninas, temas que me resultan sorprendentemente relevantes. ¡Estoy deseando compartirlo con el mundo!”.

Nueva historia explorará crimen, poder y represión dentro del hogar

Monster: The Lizzie Borden Story presentará a Lizzie como la hija reprimida de una familia adinerada de Nueva Inglaterra, mientras que su relación con la empleada doméstica de la casa se desarrollará en medio de un ambiente marcado por la humillación y la crueldad.

La historia abordará una fantasía construida alrededor del sexo, el poder y la venganza, hasta desembocar en los asesinatos que convirtieron el caso Borden en uno de los episodios criminales más reconocibles de Estados Unidos.

La nueva temporada también examinará la manera en que Lizzie terminó convertida en una figura cultural cuya historia ha permanecido presente durante más de un siglo, a pesar de que los asesinatos continúan asociados a interrogantes y distintas interpretaciones.

Rebecca Hall y Charlie Hunnam completan el reparto principal

El elenco contará con Vicky Krieps como Bridget “Maggie” Sullivan, empleada doméstica de la familia Borden, mientras que Charlie Hunnam interpretará a Andrew Borden, padre de Lizzie. Por su parte, Rebecca Hall asumirá el papel de Abby Borden, madrastra de la protagonista.

También participarán Billie Lourd como Emma, hermana mayor de Lizzie; Jessica Barden como la actriz Nance O’Neil y Sarah Paulson en el papel de Aileen Wuornos.

La presencia de Hunnam también conecta esta temporada con la entrega anterior de la franquicia, Monster: The Ed Gein Story, donde el actor interpretó al denominado Monstruo de Plainfield.

Monster continúa explorando algunos crímenes conocidos de Estados Unidos

La antología comenzó con DAHMER — Monster: The Jeffrey Dahmer Story, protagonizada por Evan Peters. La producción alcanzó mil millones de horas de reproducción durante sus primeros 60 días y obtuvo 13 nominaciones en la 75 edición de los Premios Emmy, incluida una victoria para Niecy Nash-Betts.

Posteriormente llegó Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story, dedicada al caso de los hermanos condenados en 1996 por el asesinato de sus padres. Su segunda temporada consiguió 11 nominaciones a los Emmy en 2025.

La tercera entrega estuvo dedicada a Ed Gein y registró 12.2 millones de visualizaciones globales durante sus primeros tres días, además de alcanzar el primer lugar en 11 países. La producción obtuvo siete nominaciones en los Premios Emmy de 2026.

Lizzie Borden llegará a Netflix durante septiembre de 2026

Con su cuarta temporada, la producción cambiará nuevamente de personaje y periodo histórico para abordar el caso de Lizzie Borden desde la perspectiva narrativa característica de la antología.

Monster: The Lizzie Borden Story estará disponible en Netflix a partir del 17 de septiembre de 2026, con Ella Beatty al frente de una historia que retomará uno de los expedientes criminales más persistentes dentro de la cultura popular estadounidense.