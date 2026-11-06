Garantiza Gobierno del Estado seguridad en proceso electoral 2026-2027

noviembre 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las autoridades del gobierno del Estado establecerán un plan de seguridad para garantizar que el proceso electoral del 2027 se lleve a cabo de manera tranquila, aseveró el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro.



El funcionario estatal, quien participó en la puesta en marcha del proceso electoral 2026-2027, dijo que la instrucción de la mandataria Rocío Nahle García es realizar los operativos necesarios para que se dé certeza a la ciudadanía para participar en los comicios.

“Se tiene un plan de seguridad debidamente estructurado y hay garantías para que se lleve este proceso y que tenga la oportunidad todas y todos los veracruzanos de participar y de ejercer en la jornada electoral su voto”.

A los aspirantes a las diputaciones locales y federales los llamó a participar con responsabilidad y con respeto.

Finalmente, explicó que será la Secretaría de Seguridad Pública la que lleve a cabo las reuniones con las autoridades electorales estatales y federales, para determinar las acciones que se tengan que establecer para la seguridad del proceso.