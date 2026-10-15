Revela Netflix el primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago y sus fechas de estreno

octubre 14, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera mitad de 2027 promete estar dominada por un gran evento cinematográfico. Netflix finalmente reveló el esperado tráiler de Narnia: El sobrino del mago. Esta es la primera adaptación de las novelas de C.S. Lewis bajo la dirección de Greta Gerwig. A menos de cinco meses del estreno, la plataforma mostró un avance espectacular de esta masiva producción.

Esta nueva entrega funciona como una precuela de las historias cinematográficas ya conocidas. Narnia: El sobrino del mago presenta a Digory y a su amiga Polly. Ambos descubren que el tío Andrew posee anillos mágicos para viajar a mundos paralelos. Los niños llegan a Charn y despiertan accidentalmente a una bruja. Al llevarla a Londres, desatan un caos que solo puede resolverse huyendo hacia un mundo naciente. Así presencian la creación de Narnia.

La estrategia de distribución de Netflix incluirá la pantalla grande y el formato digital. El preestreno exclusivo de Narnia: El sobrino del mago será el 10 de febrero de 2027 en salas IMAX. Posteriormente, su llegada a cines tradicionales ocurrirá el 12 de febrero. Finalmente, la película se integrará al catálogo global de Netflix el 2 de abril de 2027. Los fanáticos ya cuentan los días para disfrutar de esta mágica aventura épica.