Por pornografía infantil, arrestan al padre de duquesa Meghan Markle

noviembre 6, 2026

El FBI confirmó el arresto de Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, acusado de un cargo de posesión de pornografía infantil, quien comparecerá este viernes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Central de Florida, en Tampa.

“El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad”, informó en un comunicado el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli. De ser declarado culpable, Markle se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal.

Investigación comenzó en Filipinas

El arresto, realizado por agentes federales cerca de Tampa, derivó de una investigación abierta en Filipinas el pasado 23 de octubre. En la residencia de Markle, en la ciudad de Cebú, las autoridades intervinieron cerca de 7 mil 500 fotografías y un video de menores, niños y niñas de ascendencia asiática, latina y europea, con edades de entre 10 y 11 años, tras una denuncia de uno de sus hijos, Thomas Markle Jr.

El FBI reveló que hallaron aproximadamente 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros que contenían material sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles que Markle alquiló durante casi dos décadas.

La postura de Meghan Markle

Meghan Markle declaró recientemente estar “profundamente consternada” por las acusaciones y reveló que en 2018 se envió a la policía de Londres una carta con acusaciones preocupantes sobre su padre.

La duquesa de Sussex había asegurado en una carta remitida al medio británico The Sun que sabía desde 2018 de estas acusaciones, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.