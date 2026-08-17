“Podría ser mi último año en el fútbol”, confiesa Cristiano Ronaldo

agosto 17, 2026

El futbolista Cristiano Ronaldo confesó que la actual temporada podría ser su último año en el fútbol y aseguró que quiere dejar “un legado espectacular” antes de retirarse.

“Esto podría ser verdaderamente mi último año en el fútbol”, reveló el delantero portugués, de 41 años, durante una entrevista publicada en la revista estadounidense Vogue.

Al respecto, señaló que ya tiene planeado su futuro después del futbol y contempla mantenerse ocupado mediante diferentes actividades, incluidos sus negocios.

Entre sus empresas destacan las relacionadas con los sectores hotelero, de implantes capilares, agua embotellada y medios de comunicación, entre otras iniciativas.

Asimismo, el máximo goleador de Portugal también planea viajar más y asistir a partidos de pádel, además de disfrutar de lo conseguido durante 25 años de carrera.

Actualmente, Cristiano Ronaldo juega con Al Nassr en la Liga Profesional Saudí y disputó recientemente su sexto Mundial, donde Portugal fue eliminada por España.