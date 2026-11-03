Confirman muerte de mexicano por accidente de trenes en España

noviembre 2, 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento de Fernando Calvillo, el mexicano que permanecía desaparecido desde el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el pasado 28 de octubre en Toledo, España.

Las autoridades españolas localizaron e identificaron los restos del connacional, originario de Aguascalientes, cinco días después del accidente, mientras continuaban las labores de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa con profunda tristeza que las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento de un connacional en Urba, Toledo, a raíz del accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla el pasado 28 de octubre”, señaló la dependencia en un comunicado.

Los mexicanos involucrados

De acuerdo con la información difundida por la SRE el domingo 1 de noviembre, entre los pasajeros involucrados en el accidente se encontraban 12 mexicanos. Once de ellos sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta, mientras que Calvillo permanecía desaparecido.

La Embajada de México en España mantuvo comunicación con las autoridades españolas durante las labores de búsqueda y el encargado de la Sección Consular se trasladó a Toledo para acompañar a uno de los familiares del connacional.

Tras confirmarse el fallecimiento, la Cancillería informó que la representación diplomática brinda acompañamiento permanente a los familiares que viajaron a España para realizar las gestiones de repatriación de los restos. Asimismo, la Embajada realiza los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y el traslado de los restos a México, conforme a las decisiones de la familia, y brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en el país europeo.

El siniestro ocurrió el miércoles 28 de octubre, a las 8:53 horas, tiempo local, en la provincia de Toledo, sobre la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla. Un tren de Alta Velocidad Española (AVE), operado por la empresa pública Renfe, embistió por detrás a otro convoy de la compañía privada Iryo, que se encontraba detenido sobre la misma vía.