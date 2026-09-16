SRE garantiza a España “máximo esfuerzo” para esclarecer el asesinato de Claudia Tacoronte

septiembre 16, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Relaciones Roberto Velasco garantizó a su homólogo español, José Manuel Albares, su “máxima implicación” para esclarecer el crimen de la joven canaria, de 21 años, Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, asesinada el pasado sábado en Cuautla, Morelos.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ambos funcionarios sostuvieron una conversación para abordar el caso. Durante el intercambio, Albares agradeció la colaboración mexicana y acordó mantener un contacto estrecho con su homólogo para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar que se rindan cuentas ante la justicia.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso español, Albares explicó que solicitó al canciller mexicano “la mayor celeridad posible para que se esclarezcan los hechos” y que se determinen, ante los tribunales, las responsabilidades de quienes cometieron este “terrible acto”.

“El consulado y la embajada están en contacto con los familiares y quedamos ambos en estar en estrecho contacto para llegar a las últimas consecuencias”, afirmó el ministro español, al subrayar el acompañamiento que se brinda a los seres queridos de la víctima.

La Embajada de España en México y el Consulado General permanecen “plenamente movilizados”, de acuerdo con la Cancillería española, para brindar asistencia a la familia de Claudia durante este momento de profundo dolor y en el proceso de búsqueda de justicia.

Claudia, originaria de Canarias y estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada, fue asesinada con un arma blanca el sábado, durante un supuesto intento de asalto en Cuautla, Morelos, a donde había acudido a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal qje año con año se efectúa en esa ciudad.