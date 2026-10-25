Vacuna contra la influenza ya está distribuida en centros de salud

Vacuna contra la influenza ya está distribuida en centros de salud

octubre 25, 2026

*Pendiente solo en aquellos donde hay contingencia por lluvias

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Mariela Hernández García aseguró que ya se encuentran distribuidas en los 800 centros de salud de la entidad veracruzana las vacunas contra la influenza, para la campaña 2026-2027.

La también directora de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) llamó a toda la población veracruzano a acudir a los módulos de vacunación a aplicarse el biológico, a fin de evitar contagios.

Asimismo, aclaró que solo está pendiente de distribuir en los centros de salud de los municipios donde está presente la contingencia climatológica, pero en cuanto se tengan las condiciones se distribuirá la vacuna necesaria.

“Todas las vacunas de influenza están en todas las unidades médicas, ahorita tenemos módulos en donde hubo contingencia de las lluvias que no las tienen, pero estaremos entregando”.

Hernández García dijo que son 800 centros de salud distribuidos en las zonas rural y urbana que tendrán el servicio de vacunación a la población contra la influenza.

Además, las autoridades de salud acudirán a las escuelas para la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano a las niñas de quinto año de primaria.

“Todavía no tenemos el número, pero en todas las unidades médicas que son 800 centros de salud hay vacuna, influenza y vacuna de papiloma humano, se va a ir a la escuela”.

Finalmente, la secretaria de Salud hizo un llamado a la población para que ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, como fiebre, cuerpo cortado, escurrimiento nasal, acuda a su unidad médica más cercana para un diagnóstico más certero.

“Ante síntomas, ahorita el tema de las fiebres va a aumentar, por el tema del dengue, influenza, todo tipo de enfermedades respiratorias, por lo que no deben automedicarse, acudir a los centros de salud para que hagan sus diagnósticos correspondientes y no tener complicaciones”.