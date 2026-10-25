!Ponga atención¡ Cerrarán puente Covadonga por rehabilitación

octubre 25, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Derivado de trabajos de demolición y reconstrucción de losas en el Puente Covadonga, de la carretera Córdoba-Veracruz, este lunes se desviará la circulación hacia un camino provisional adyacente a la estructura, la cual durará 30 días.

Así lo dio a conocer el Centro Veracruz de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por lo que llama a los conductores que transitan esta zona que tomen las precauciones pertinentes.

En un comunicado del Centro SICT de Veracruz se informó que a partir de este lunes 26 de octubre se iniciarán con los trabajos de demolición y reconstrucción de las losas de la superficie de rodamiento del puente Covadonga, en el kilómetro 90+337 de la carretera Córdoba-Veracruz, tramo Córdova-La Boticaria, en la ruta federal 150.

Ante ello, los conductores deberán tomar en cuenta que el cierre y desvió será por un lapso de 30 días, por lo que será necesarios prevenir tiempo y reducir la velocidad.

La dependencia señaló que estas acciones permitirán mejorar las condiciones de la estructura y brindar mayor seguridad a quienes transitan por esta carretera.