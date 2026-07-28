Reestructuración en Porsche: recortará hasta 9 mil empleos para 2035

julio 27, 2026

El fabricante de automóviles de lujo Porsche anunció este lunes un acuerdo con los representantes de sus trabajadores para recortar 5 mil empleos adicionales de aquí a 2035. Con este ajuste, se alcanzará un total de 9 mil puestos de trabajo eliminados —aproximadamente una quinta parte de su plantilla laboral— como parte de un plan de reestructuración para hacer frente a la débil demanda global y la dura competencia del sector.

Las reducciones acordadas tras meses de negociaciones evitarán los despidos forzosos y se llevarán a cabo de forma socialmente responsable a través de jubilaciones naturales y planes de bajas voluntarias. Estos recortes se suman a un primer paquete de 3 mil 900 plazas acordado en febrero de 2025 y a 500 supresiones más vinculadas al cierre de filiales, anunciadas por el director ejecutivo Michael Leiters.

Causas de la reestructuración y garantías para plantas

La medida responde a las encomiendas que recibió Leiters al asumir la dirección de la firma a principios de año, orientadas a reorganizar el negocio ante la caída de las ventas en el mercado chino y el estancamiento de su estrategia de electromovilidad. Analistas del sector indicaron que el ajuste de la plantilla equivale a la pérdida en el volumen de ventas y resulta inevitable ante la falta de perspectivas de una pronta recuperación en China.

Como contrapartida al recorte de personal, la dirección de Porsche extendió por cinco años la garantía para mantener abiertas sus plantas hasta finales de 2035. Asimismo, la compañía se comprometió a realizar una inversión de 2 mil 100 millones de euros en su fábrica principal de Stuttgart-Zuffenhausen y en su centro de investigación y desarrollo de Weissach.

⇒ Los detalles complementarios de la denominación “Estrategia 2035” se darán a conocer en octubre durante el Día de Mercados de Capitales.

El ajuste en Porsche se enmarca en un contexto de contracción generalizada para la industria automotriz alemana. Marcas rivales como Mercedes-Benz y BMW también han implementado planes de reducción de costes para mitigar el impacto de aranceles elevados y financiar la transición hacia los vehículos eléctricos frente a competidores asiáticos.