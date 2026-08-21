Los 10 empleos que más crecerán hacia 2030 y lo que dicen sobre el futuro del trabajo

Los 10 empleos que más crecerán hacia 2030 y lo que dicen sobre el futuro del trabajo

agosto 20, 2026

La IA, los datos y la digitalización impulsan nuevas profesiones, pero la transición energética y los cambios en la economía también abren oportunidades.

El 36% de los líderes de RRHH ya considera la evaluación por competencias una tendencia relevante, en un mercado donde las empresas reconocen una brecha de habilidades frente al talento disponible.

Hace unos años, hablar de los empleos del futuro llevaba la conversación hacia puestos que sonaban muy lejanos. Pero hoy algunos de esos puestos ya forman parte de las organizaciones, mientras otros comienzan a crecer al ritmo de cambios que atraviesan tecnología, energía, movilidad y vida cotidiana.

De hecho, estos cambios estructurales del mercado laboral crearán 170 millones de nuevos empleos hasta 2030, para un crecimiento neto de 78 millones, de acuerdo con datos del Foro Económico Mundial (FEM). Entre las profesiones con mayor crecimiento esperado aparecen especialistas en big data, ingenieros fintech y especialistas en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático.

Para Haydeé Jaime, Content Strategy Manager de Pandapé, “el crecimiento de nuevas profesiones muestra que el mercado laboral no solo necesita incorporar tecnología, sino también personas capaces de aprovecharla. La experiencia seguirá siendo importante, pero la capacidad de aprender, adaptarse y desarrollar nuevas habilidades tendrá un peso cada vez mayor en la construcción de las trayectorias profesionales”.

Los 10 empleos que ganarán terreno

El listado del FEM ofrece una fotografía de hacia dónde se mueve la demanda laboral. En orden de crecimiento porcentual esperado, las 10 profesiones son:

Especialistas en big data

Ingenieros fintech

Especialistas en IA y aprendizaje automático

Desarrolladores de software y apps

Especialistas en gestión de seguridad

Especialistas en almacenamiento de datos

Especialistas en vehículos autónomos y eléctricos

Diseñadores de UI y UX

Conductores de vehículos ligeros y servicios de entrega

Especialistas en Internet de las Cosas (IoT)

Sin embargo, el dato más interesante está en lo que hay detrás de la lista. No se trata solo de más empleos relacionados con tecnología: también aparecen nuevas necesidades alrededor de la seguridad, la movilidad, la logística y la experiencia digital. La transición hacia vehículos eléctricos, por ejemplo, abre espacio para perfiles que hace una década tenían una presencia mucho menor en el mercado laboral.

El talento también tendrá que cambiar

La aparición de nuevos empleos ya modifica la forma de entender el talento. El “Market Research 2026” de Pandapé señala que 36% de los líderes de RRHH identifica la evaluación por competencias como una de las tendencias relevantes del año, mientras que 38% de las empresas reconoce una brecha de habilidades frente al mercado.

Ante este escenario, la experiencia deja de ser la única referencia para valorar a una persona. Las organizaciones comienzan a ampliar la mirada hacia las competencias, la capacidad de adaptación y el potencial de desarrollo, especialmente en puestos cuyas funciones todavía están evolucionando.

“Los empleos que crecerán hacia 2030 ofrecen una señal clara: el futuro del trabajo no consiste únicamente en aprender nuevas herramientas, sino en desarrollar la capacidad para aprovecharlas. Para las organizaciones, esto significa identificar talento que pueda crecer junto con las funciones que ocupará y no solo responder a las necesidades del puesto que existe hoy”, concluye Haydeé Jaime.