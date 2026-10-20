Yucatán refuerza su conectividad aérea ante la temporada invernal

octubre 19, 2026

Con el objetivo de consolidar su presencia en los mercados internacionales y detonar la economía local, Yucatán se declara listo para la temporada invernal 2026-2027 gracias a la ampliación de su conectividad aérea con Canadá, uno de sus emisores turísticos más estratégicos.

Bajo una estrategia coordinada por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), el estado busca capitalizar el peso de Norteamérica, región que —según el Sistema de Inteligencia de Mercados Turísticos de Yucatán (Simty)— representa el 49.7% del turismo internacional en la entidad (40.2% de Estados Unidos y 9.5% de Canadá).

Yucatán se prepara para la temporada de invierno con mayor conectividad aérea hacia Canadá

La programación de invierno contempla la reactivación y apertura de tres rutas clave operadas por aerolíneas canadienses hacia Mérida:

✈️ Toronto–Mérida (WestJet): Operará del 25 de octubre al 22 de abril de 2027. Tendrá tres frecuencias semanales entre octubre y abril, aumentando a cuatro de enero a marzo, en aeronaves con capacidad para 174 pasajeros.

✈️ Toronto–Mérida (Air Canada): Iniciará operaciones el 21 de noviembre con servicio hasta el 12 de abril de 2027. Ofrecerá dos frecuencias semanales en vuelos de aproximadamente cuatro horas en aviones para 137 pasajeros.

✈️ Calgary–Mérida (WestJet): Ruta estacional que conectará el oeste canadiense con la capital yucateca del 17 de diciembre al 1 de abril de 2027, con un vuelo semanal y 174 asientos disponibles por viaje.

Estas opciones se sumarán a los enlaces permanentes que Mérida mantiene con ciudades clave de Estados Unidos como Miami, Dallas, Houston y Orlando, diversificando la oferta para los viajeros.

Yucatán se prepara para la temporada de invierno con mayor conectividad aérea hacia Canadá

La llegada de estos vuelos directos durante el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027 facilitará la planeación de los visitantes y fortalecerá a toda la cadena de valor turística. Hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y pequeños comercios locales se beneficiarán de una mayor y más constante afluencia de turistas internacionales dispuesta a descubrir la riqueza cultural e histórica de Yucatán.