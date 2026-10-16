Frente Frío 2 prende las alertas de Conagua con el comportamiento de los ríos en Veracruz

Frente Frío 2 prende las alertas de Conagua con el comportamiento de los ríos en Veracruz

octubre 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El paso del frente frío número dos por el estado de Veracruz traerá consigo intensas lluvias en todo el territorio, por lo que se debe mantener la vigilancia de los ríos y arroyos de respuesta rápida, alertó la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), región Golfo-Centro, Jessica Luna Lagunes.

En la conferencia del Comité Estatal de Meteorología, la funcionaria federal manifestó que se espera viento del norte de fuerte a intenso, lluvias intensas y un descenso en las temperaturas, principalmente para el día sábado.

“Hay que poner vigilancia en el frente frío número dos, lo que compete a la Conagua es mantener la vigilancia a ríos y arroyos que están en nuestro estado (…) Atentos del viernes por la noche al sábado en las zonas norte y centro y de domingo a lunes en la zona sur al paso del frente frío 2”.

Jessica Luna detalló que en la Cuenca del Tuxpan se debe vigilar el comportamiento de los ríos Vinazco, así como los arroyos Cerro del Ídolo y Oro Verde; en Cazones en Coatzintla, Tihuatlán, Poza Rica y Cazones.

Asimismo, en Tecolutla se debe mantener vigilancia en la red de la presa Necaxa y las comunidades de los municipios de Coahuitlán, Chumatlán, Coyutla, Coxquihui, El Espinal, Gutiérrez Zamora y Tecolutla.

“En Nautla, atención en Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Carrillo Puerto, San Rafael y Nautla; en el río Bobos, en los municipios de Misantla, Tenochtitlán y Nautla. En la cuenca del Actopan especial atención en la zona de Emiliano Zapata, Actopan, Úrsulo Galván; en La Antigua vigilancia en Apazapan, Puente Nacional y Paso de Ovejas”.

Jessica Luna dijo que se mantendrá atención en la Cuenca del Jamapa-Cotaxtla en los municipios de Cotaxtla, Japapa y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Detalló que para el domingo al lunes se observa un incremento importante con lluvias de arriba de 150 milímetros en los municipios de Hueyapan de Ocampo, Saltabarranca, Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco, ubicados en la cuenca del Papaloapan.

“En la zona de Coatzacoalcos se vigila Uxpanapa y Jesús Carranza, Hidalgotitlán, Texistepec, Jáltipan, Cosoleacaque, Minatitlán y los asentados en ríos de respuesta rápida de Nanchital.

Finalmente, Luna Lagunes recordó que en la Cuenca del Tonalá, que abarca los municipios de Las Choapas y Agua Dulce año con año, los primeros frentes fríos ocasionan severas inundaciones.