Obras de acueducto Cangrejera-Coatza siguen: Conagua

septiembre 30, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Aunque un juez federal ordenó la suspensión temporal de la construcción del acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos, no ordenó que se detuvieran las obras, aseguró el director de la Comisión Nacional del Agua Región Golfo Centro, Sergio Antonio López Montecino.

En entrevista, el funcionario federal dijo que si bien existe un amparo promovido por comuneros de Santa María Chimalapa, del estado de Oaxaca, dijo que tiene “asegunes” que hay que tomar en consideración.

“El juez dice que determinó la suspensión definitiva, pero existen asegunes que hay que tomar en consideración. Plantea que no se detienen las obras, las obras , nosotros entregamos ya el informe respecto al impacto ambiental del proyecto.”

López Montecino aclaró que la comunidad que reclama la construcción de la obra, se encuentra ubicada a 80 kilómetros de distancia de donde se toma agua del río Uxpanapa.

Hay que recordar que las comunidades aseguran que este acueducto los afectará con la escasez de agua en sus localidades, por lo que el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, concedió medidas cautelares y suspensión de la obra.

El proyecto del acueducto de La Cangrejera-Coatzacoalcos es del orden federal y tiene un presupuesto superior a los 3 mil millones de pesos.

ACUEDUCTO XALAPA

Por otra parte, Sergio Antonio López Montecinos indicó que en el caso del proyecto de un acueducto para Xalapa, se reunirá con las autoridades estatales y municipales para retomar el tema.

“Lo estamos trabajando, quedamos de reunirse hace poco, una tres semanas con el SEGOB, el ayuntamiento, estamos retomando el tema, no necesariamente para el acueducto, pero sí para buscar una mejor vía de abastecimiento de agua. Y así evitar que en tiempo de sequía sufra la comunidad”, finalizó.