Garantiza IMSS Bienestar operación de hospitales y centros de salud, pese a manifestaciones 

octubre 14, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Los hospitales y centros de salud de la entidad veracruzana se encuentran laborando de manera normal y atendiendo a la población, a pesar de las concentraciones en oficinas centrales y algunas coordinaciones estatales, como es el caso de Veracruz, aseguraron las autoridades del IMSS-Bienestar.

Además, aclaró que las manifestaciones fueron convocadas por organizaciones sindicales distintas al sindicato mayoritario.

“Sus planteamientos son de carácter laboral y sindical, y no están relacionados con el abasto de medicamentos e insumos médicos” en las unidades médicas.

En ese sentido, el IMSS Bienestar garantizó el respeto a los derechos laborales y la autonomía sindical, además de mantener abiertos los canales de diálogo con todas las representaciones sindicales para atender sus planteamientos, privilegiando la continuidad de los servicios de salud.

En un comunicado emitido por el organismo federal señala que se solicitó a los manifestantes que se permita el acceso y la operación regular de las instalaciones médicas a fin de no interrumpir las gestiones y servicios que se realizan en beneficio de los propios trabajadores y de la población.