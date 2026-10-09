Elogios de Sheinbaum a Harfuch lo ratifican como posible candidato al 2030: Noroña

Elogios de Sheinbaum a Harfuch lo ratifican como posible candidato al 2030: Noroña

octubre 9, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, consideró que los elogios de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enviaron una señal política rumbo a la sucesión presidencial de 2030, luego de que el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, perfilara al funcionario como posible candidato y lo comparara con el actor Pedro Infante.

Aunque Sheinbaum calificó este jueves en su conferencia matutina de “mucha grilla” las especulaciones sobre las aspiraciones presidenciales anticipadas y sostuvo que García Harfuch está concentrado de tiempo completo en las tareas de seguridad, Fernández Noroña interpretó el reconocimiento que hizo la mandataria al secretario como un mensaje que podría favorecerlo frente a otros perfiles del movimiento.

El legislador señaló que, si bien la presidenta pidió no adelantar los tiempos políticos, destacó de manera particular las cualidades del funcionario, a quien describió como capaz, honesto, profesional, valiente y cabal.

Para Fernández Noroña, estos calificativos representan un respaldo significativo que, en los hechos, coloca a García Harfuch en una posición ventajosa dentro de las posibles aspiraciones para 2030.

“Me parece que hoy no se atajó, a mí me parece que no solo se alentó, sino se da una señal muy fuerte hacia Omar García Harfuch”, sostuvo el senador, al insistir en que, desde su perspectiva, el debate sucesorio comenzó a tomar forma antes de lo previsto.

El legislador consideró que la contienda debería discutirse abiertamente después de las elecciones de 2027, pues todavía faltan varios años para la renovación presidencial.

Sin embargo, advirtió que las expresiones de Velasco y la respuesta de Sheinbaum anticiparon un escenario en el que los aspirantes comenzarán a medir sus posibilidades y el respaldo político con el que cuentan.

Fernández Noroña sostuvo que el titular de Seguridad reúne condiciones que podrían favorecerlo en una eventual competencia interna.

Entre ellas mencionó su trayectoria en materia policial, su desempeño en el área de seguridad y el reconocimiento que, a su juicio, recibe de sectores políticos que suelen cuestionar al gobierno federal.

También señaló que García Harfuch no enfrenta el mismo nivel de críticas personales que otros integrantes de Morena y consideró que su perfil podría generar simpatías incluso fuera del movimiento. En ese contexto, mencionó al PRI, al PAN y a Movimiento Ciudadano.

Asimismo, aludió a la cercanía del funcionario con distintos actores políticos y empresariales, factores que, desde su perspectiva, ampliarían sus posibilidades en una eventual contienda.

No obstante, reconoció que el proceso todavía está lejos y que será la ciudadanía la que determine qué perfil considera adecuado.

El senador también mencionó a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, como otro funcionario talentoso y capaz, cuya posición podría verse afectada por el reconocimiento público dirigido a García Harfuch.

A su juicio, los elogios presidenciales introducen un desequilibrio entre los posibles aspirantes, aun cuando la mandataria ha insistido en que los integrantes de su gabinete están concentrados en sus responsabilidades.

Ante este escenario, Fernández Noroña anunció que aprovechará sus recorridos por el país para preguntar a la población qué opina sobre la posibilidad de que García Harfuch compita por la Presidencia en 2030.

Dijo que buscará conocer la percepción ciudadana durante las asambleas o, si estas se dificultan, mediante visitas casa por casa.

El senador aseguró que continuará respaldando a Sheinbaum y promoviendo la unidad del movimiento, pero defendió su derecho a expresar sus propias interpretaciones sobre el panorama político.

También advirtió que adelantar la discusión sucesoria podría profundizar las diferencias y las desigualdades entre los perfiles que eventualmente busquen la candidatura.

Por ello, sostuvo que la decisión final debe recaer en la ciudadanía y no únicamente en las señales provenientes de la dirigencia política.