Sheinbaum anuncia decreto para que plataformas digitales restringan acceso a violencias a menores

octubre 9, 2026

Será publicado este martes o miércoles

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto para obligar a las plataformas digitales a impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos relacionados con violencia, discursos de odio, extremismo, abuso sexual, suicidio, autolesiones y ciberacoso, como parte de una estrategia para garantizar entornos digitales seguros y prevenir la violencia en las escuelas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que el instrumento jurídico se publicará la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación, una vez que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Agencia de Transformación Digital concluyan la revisión de sus alcances legales y establezcan comunicación con las plataformas.

El anuncio se produce después del episodio de violencia ocurrido en Coahuila, al que Sheinbaum hizo referencia al explicar que se comprometió a impulsar medidas para evitar que las redes sociales se conviertan en espacios de promoción de agresiones, particularmente en los entornos escolares.

“El objetivo es garantizar que las plataformas digitales son espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes”, sostuvo la presidenta, al precisar que las empresas deberán desarrollar mecanismos para impedir el acceso de los menores a publicaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que el decreto contempla obligaciones específicas para las plataformas que permiten la interacción entre usuarios, la comunicación y la generación, difusión o intercambio de contenidos en internet.

Entre los materiales que deberán restringirse se encuentran aquellos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Para cumplir con estas disposiciones, las plataformas deberán incorporar medidas de protección desde el diseño de sus servicios, identificar y retirar contenidos o cuentas que promuevan la violencia, así como establecer mecanismos de clasificación por edades.

Otro de los puntos centrales será la configuración predeterminada de privacidad y seguridad. Esto significa que las cuentas de menores deberán contar desde el inicio con las opciones de protección más restrictivas, sin que las familias tengan que activarlas manualmente.

También se prevén herramientas de supervisión de fácil acceso para madres, padres y tutores, además de mecanismos para que los usuarios puedan denunciar publicaciones violentas o potencialmente peligrosas.

El decreto contempla, además, obligaciones de colaboración con las autoridades de seguridad, protección y procuración de justicia.

Las plataformas deberán disponer de un punto de contacto permanente para atender requerimientos de información, preservar y entregar evidencias a las autoridades investigadoras y alertarlas inmediatamente cuando detecten contenidos que atenten contra la vida.

La estrategia no se limitará a retirar publicaciones. El gobierno federal también impulsará acciones preventivas de atención a la salud mental y orientación para menores y sus familias, entre ellas la difusión de información sobre el uso consciente de las redes sociales y el programa “ABC de las emociones”.

Estas acciones se coordinarán con las secretarías de Educación Pública y de Salud. Asimismo, se contempla la orientación y el apoyo psicológico mediante la Línea de la Vida, de acuerdo con lo expuesto por Alcalde durante la presentación.

Sheinbaum señaló que el decreto se sustenta en las disposiciones constitucionales y en la legislación de protección de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, adelantó que se instalarán mesas de trabajo para analizar si las medidas requieren reformas legales adicionales o una regulación específica.

La Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital continuarán trabajando en la elaboración del documento para asegurar que las disposiciones se mantengan dentro de las atribuciones del Ejecutivo federal.