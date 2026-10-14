Siembran árboles en memoria de Ivonne e Iriana a 15 años de su desaparición

Siembran árboles en memoria de Ivonne e Iriana a 15 años de su desaparición

octubre 14, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En memoria de Ivonne Amador Espíritu e Iriana Yset Luna Espíritu, jóvenes desaparecidas en 2011, sus familiares y colectivos de búsqueda encabezaron la «Primera Jornada de Reforestación por Nuestros Desaparecidos» en el Cerro de la Galaxia, en la capital del estado.

En el lugar, comentaron que han pasado 15 años de incertidumbre, interrogantes sin respuesta y una búsqueda ininterrumpida por diversos estados del país. La iniciativa buscó transformar el dolor de la ausencia en una acción comunitaria de memoria activa e indignación permanente.

Para Yolanda Espíritu Mota, madre de ambas víctimas, la fecha rememora el último día que vio con vida a sus hijas cuando salieron a cobrar su salario como guardias de seguridad, prometiendo regresar con alimentos para la familia, trayecto del cual nunca retornaron.

Tras iniciar la denuncia formal el 17 de octubre de aquel año, la madre de familia ha dedicado década y media a recorrer instituciones, participar en protestas e internarse en brigadas de búsqueda en campo.

Su labor la ha llevado a escarbar en fosas clandestinas y sitios de hallazgo no solo en municipios veracruzanos como Cosautlán, Coatepec, Córdoba y Alvarado, sino también en entidades como el Estado de México, Coahuila, Jalisco, Baja California Sur, Baja California y Puebla.

«Hasta ahorita nada. Lo peor es que siento que se me está acabando el tiempo y no sé nada de mis hijas», expresó la buscadora al recordar el peso de la falta de avances ministeriales.

Ivonne tenía 29 años e Iriana 24 al momento de los hechos; la mayor dejó en la orfandad a una niña y un niño que crecieron bajo el cobijo de su abuela.

Durante la siembra de árboles en la reserva ecológica xalapeña, las familias integrantes de colectivos recordaron que Veracruz mantiene una profunda crisis de inhumaciones clandestinas, con antecedentes en predios emblemáticos como Colinas de Santa Fe, La Barranca de La Aurora, El Arbolillo y La Guapota.

Asimismo, durante la jornada rindiéron homenaje a otros desaparecidos de la región capital, entre ellos José Miguel Ángel Rodríguez Hernández, Erik Jocsae Campos Velázquez y Margarito Díaz Fuentes.