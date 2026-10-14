Invitan al Festival Internacional Hay Títeres que celebrará su edición 12 con 17 obras

Invitan al Festival Internacional Hay Títeres que celebrará su edición 12 con 17 obras

octubre 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con la participación de compañías y artistas de Alemania, España, Cuba, Argentina, Italia, Guatemala y México, se llevará a cabo la edición número 12 del Festival Internacional Hay Títeres Moviendo al Mundo, un encuentro dedicado a promover el arte de los títeres y acercar espectáculos de calidad a las familias veracruzanas.

El festival es organizado por el grupo Merequetengue Artes Vivas, cuyos directores, David Aarón Estrada y Lorenzo Portillo Hermenadis, destacaron que esta edición tendrá un significado especial, al coincidir con el aniversario número 17 del Teatro El Rincón de los Títeres, ubicado en Xalapa.

«Es un encuentro, un festival, un festín que procuramos realizar año con año para reunir el quehacer titiritero, profesional, de artistas internacionales que andan viajando por la República y hacen una estancia gracias al esfuerzo de los titiriteros y las agrupaciones y también en esta edición a Lazos que es una red nacional de festivales titiriteros en México».

Explicaron que este recinto es considerado el primer teatro en México construido desde sus cimientos y diseñado específicamente para la presentación de espectáculos de títeres, un proyecto independiente que ha mantenido una programación constante durante casi dos décadas.

David Aarón Estrada señaló que, a lo largo de estos 17 años, el teatro ha ofrecido funciones permanentes los sábados y domingos, con el propósito de mantener vigente esta expresión artística y brindar al público distintas alternativas culturales.

En esta ocasión, la celebración se realizará mediante el festival internacional, que busca reunir propuestas representativas del arte titiritero de diferentes partes del mundo.

El Festival Internacional Hay Títeres Moviendo al Mundo iniciará este jueves 15 de octubre, con funciones programadas los jueves, sábados y domingos en el Teatro El Rincón de los Títeres.

En cuanto a los costos, los organizadores informaron que la cooperación será de 100 pesos para niñas y niños, mientras que las personas adultas pagarán 120 pesos por boleto.