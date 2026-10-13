Partido PAZ no tendrá oficinas en Veracruz; destinará recursos a operación política

Partido PAZ no tendrá oficinas en Veracruz; destinará recursos a operación política

octubre 13, 2026

Redacción/Xalapa. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido político PAZ, Gonzalo Guízar Valladares, en entrevista para En Contacto, informó que la organización no contará con oficinas en el estado de Veracruz.

Explicó que los recursos disponibles se destinarán en su totalidad a la operación política del partido.