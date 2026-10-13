Baja California supera a Guanajuato como el estado más violento; homicidios disminuyen 52% a nivel nacional

Baja California supera a Guanajuato como el estado más violento; homicidios disminuyen 52% a nivel nacional

octubre 13, 2026

Por tres muertos, desplazó a Guanajuato

Baja 52% índice de homicidios en todo el país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 52 por ciento durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al pasar de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, con lo que este último mes se convirtió en el de menor incidencia para un septiembre desde 2015.

Al presentar el reporte de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre de 2026, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que la reducción equivale a 45 homicidios dolosos menos por día respecto al inicio de la actual administración.

Las cifras, consolidadas con información de las 32 fiscalías estatales, muestran una tendencia descendente en el promedio diario de asesinatos a nivel nacional. Sin embargo, la distribución territorial de la violencia continúa siendo desigual, pues siete entidades concentran 50 por ciento del total de homicidios dolosos registrados durante 2026.

Baja California y Guanajuato encabezan la lista, con 8.5 por ciento del total nacional cada uno, aunque la primera entidad registra tres homicidios más que la segunda. Le siguen Chihuahua, con 7.8 por ciento; Sinaloa, con 7.7; Estado de México, con 6.4; Guerrero, con 5.7, y Morelos, con 5.2 por ciento.

Entre los resultados estatales presentados por la funcionaria destacan las disminuciones registradas en entidades que recibieron atención prioritaria dentro de la estrategia de seguridad federal.

En Baja California, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 7.1 en septiembre de 2024 a 4.1 en septiembre de 2026, una reducción de 43 por ciento.

Guanajuato registró una disminución de 72 por ciento respecto al máximo observado en febrero de 2025, cuando alcanzó un promedio de 12.7 asesinatos diarios. Para septiembre de este año, la cifra descendió a 3.5 homicidios al día.

En Guerrero, el promedio diario pasó de 6.6 homicidios dolosos al inicio de la administración a 2.6 en septiembre de 2026, lo que representa una reducción de 60 por ciento, resultado que el SESNSP atribuyó a las acciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad Federal y el gobierno estatal.

Colima presentó una de las disminuciones más pronunciadas, con una caída de 85 por ciento, al pasar de 2.2 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 0.3 en septiembre de 2026. Durante el último mes se contabilizaron 10 asesinatos en la entidad, de acuerdo con el reporte.

La reducción también se reflejó en la comparación de los primeros nueve meses de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Según Figueroa, las 32 entidades federativas registraron disminuciones en sus cifras de homicidio doloso. San Luis Potosí encabezó los descensos, con 78.6 por ciento, seguido de Nayarit, con 69.5, y Quintana Roo, con 59.7 por ciento.

El informe también reportó una reducción de 36 por ciento en el promedio diario del conjunto de delitos de alto impacto, al pasar de 636.6 casos en septiembre de 2024 a 408.8 en septiembre de 2026.

En el robo de vehículo con violencia, la disminución fue de 55 por ciento entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, al bajar de 149.1 a 67.1 casos diarios en el país.

Asimismo, los registros de robos con violencia en tiendas de la cadena comercial OXXO disminuyeron 15 por ciento respecto a 2025.

La funcionaria destacó que cada uno de los primeros nueve meses de 2026 presentó menos eventos que el mismo mes del año anterior.

En la comparación de los primeros nueve meses de 2025 y 2026, también se reportaron descensos en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, con 12.6 por ciento; robo de vehículo con violencia, de casi 25 por ciento; robo a transportista con violencia, de 26.1 por ciento, y robo a negocio con violencia, de 12.5 por ciento.