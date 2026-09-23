“Hay los votos para ratificar Doble Nacionalidad en el Senado” ; Higinio Martínez

“Hay los votos para ratificar Doble Nacionalidad en el Senado” ; Higinio Martínez

septiembre 23, 2026

El martes habrá doble sesión para ello y también aprobar dos iniciativas más

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, aseguró que existen los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que establece la nacionalidad única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la minuta llegó al Senado y fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación.

Cuestionado sobre si existe algún riesgo de que la reforma no alcance la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, Martínez Miranda fue tajante al señalar que no observa dificultades para su aprobación.

“No, yo no veo ningún problema”, respondió el presidente del Senado al ser cuestionado sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios.

El legislador de Morena explicó que primero deberá concluir el trabajo en comisiones y posteriormente el dictamen será llevado al pleno. De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva, si no se presentan modificaciones durante el proceso legislativo, la reforma podrá avanzar a la votación del pleno con los sufragios suficientes.

“Esperamos el dictamen y que una mayoría lo apruebe”, señaló.

Insistió en que, al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, existen condiciones para que la reforma constitucional avance en el Senado.

“Así como fue en la Cámara de Diputados, esperamos, si no hay ningún cambio en las comisiones, pues será el pleno y lo aprobemos con los votos suficientes”, afirmó.

Ante la insistencia sobre si Morena y sus aliados cuentan con la mayoría calificada para sacar adelante el proyecto, Martínez Miranda reiteró: “Yo no veo ningún problema para ser aprobado. Hay los votos suficientes”.

La minuta recibida por el Senado plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el argumento de cerrar un vacío interpretativo de la Constitución respecto de quienes son mexicanos por nacimiento y, al mismo tiempo, poseen otra nacionalidad.

De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, además de renunciar a una segunda nacionalidad antes del registro, quienes ejerzan la Presidencia no podrían adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el desempeño del cargo, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.

La propuesta también contempla restricciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros y con el ejercicio de derechos políticos ante otro Estado.